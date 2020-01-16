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  4. Murat Ongun ve Muhammet Kaynar arasında tartışma! Sosyal medyadan birbirlerine girdiler!

Murat Ongun ve Muhammet Kaynar arasında tartışma! Sosyal medyadan birbirlerine girdiler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 23:01 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında toplanan İBB Meclisi, CHP ve İYİ Parti’nin cemevilerinin statüsünün ibadethane olarak değiştirilmesi önerisini oyladı. Öneri, AK Parti ve MHP’li üyelerin oyuyla reddedildi. AK Parti'li Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, konu ile ilgili Twitter'dan açıklama yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun'un yalan söylediğini iddia etti.

Murat Ongun ve Muhammet Kaynar arasında tartışma! Sosyal medyadan birbirlerine girdiler!

İstanbul’daki cemevlerinin imar planlarına ibadethane olarak işlenmesine dair önerge İBB Meclisi’nde oylandı. Önergeye CHP ve İYİ Parti "evet" oyu verirken AK Parti ve MHP ise "hayır" oyu verdi. Teklif böylece oy çokluğu ile reddedilmiş oldu.

İBB SÖZCÜSÜ MURAT ONGUN TWİTTER'DAN AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından, "CHP ve İYİ Parti’nin İBB Meclisi’nde “Cemevlerinin ibadethane statüsünün tanınarak ibadethanelerin İBB’den aldığı hizmetlerden yararlanması” teklifi, AK Partili komisyon üyeleri tarafından uygun bulunmadı." açıklamasını yaptı.

"RESMİ KURUM SÖZCÜSÜNE YALAN BİLGİ VERMEK YAKIŞMAZ"

İBB Sözcüsü Ongun'un bu açıklamasına AK Parti'li Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar tepki göstererek, "Resmi kurum sözcüsüne yalan bilgi vermek yakışmaz. İBB meclisi'nin verdiği kararda cemevlerinin ihtiyaçlarının İBB tarafından ücretsiz olarak karşılanması açıkça yazmaktadır. Kurum sözcüsüne yakışan şekilde meclis kararını yayınlamanızı tavsiye ederim." diyerek yanıt verdi.

İşte Ongun ve Kaynar arasında yaşanan o tartışma:

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