Murat Yetkin'den canlı yayında dikkat çeken DEVA Partisi sözleri! 'Ticaret böyle yapılır'

Seçim sürecinin ardından muhalefette değişim sesleri yükseliyor. Özellik CHP'nin DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'ne verdiği milletvekili sayısı ise gündem olmaya devam ediyor. TBMM'de çoğunluğu elde etme amacıyla kısmen ortak liste hazırlayan Millet İttifakı'nda CHP; DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'ye toplamda 39 vekil verdi. Oy oranları toplamı yüzde 5'e bile ulaşmadığı ileri sürülen bu partilere 40'a yakın vekil verilmesi CHP tabanında büyük huzursuzluk yarattı.

Gazeteci Murat Yetkin, FOX TV'de yayınlanan Orta Sayfa programında DEVA Partisi'nden bir yetkiliye bu konuyu açtığını söyledi.

Yetkin, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bu Millet İttifakı çok güzel bir geniş tabandı. Ama neticede CHP'nin de İYİ Parti'nin de işine yaramadı. Sadece verdikleri destek oranının çok üstünde vekil kazanan partilere yaradı. Bugün bir DEVA yetkilisi 'Ticaret böyle yapılır' dedi. Sonuçta yüzde yarım tahmin edilen oyla 15 milletvekili alıyorsunuz."

