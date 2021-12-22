Murat Zaman kimdir, hangi görevlerde bulundu? Yeni Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman'ın hayatı...

Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcılığına Murat Zaman atandı. Atanma haberi ile birlikte Murat Zaman'ın kim olduğu ve daha önce hangi görevlerde bulunduğu araştırılıyor. Peki Murat Zaman kimdir?

MURAT ZAMAN KİMDİR?

Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü olarak görev yapmış olan Murat Zaman, son olarak 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı.

Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü ise 2019 yılında kurulmuş, finansal istikrarın sürdürülmesi için sistemik risklerin izlenmesi ve yönetilmesine ilişkin kurumsal çerçeveyi güçlendirmek, bu risklere karşı gerekli tedbirleri almak, faizsiz finans sektörünün geliştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm içerisinde çalışmalar yapmak, finansal piyasalardaki yenilikler başta olmak üzere küresel ve yerel gelişmeleri takip etmek, değerlendirmek ve finansal sektörü geliştirici çeşitli çalışmalar yapmakla görevlendirilmişti.

