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Mursi için gıyabi cenaze namazı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 14:42 | Son Güncelleme

Sivas, Kayseri, Kırıkkale, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Niğde'de gıyabi cenaze namazı kılındı

Mursi için gıyabi cenaze namazı

SİVAS (AA) - Sivas, Kayseri, Kırıkkale, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Niğde'de, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Sivas'ta, tarihi Ulu Cami'de öğle namazının ardından Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül ve yüzlerce vatandaş gıyabi cenaze namazı için saf tuttu.

İl Müftüsü Yusuf Akkuş, yaptığı duanın ardından Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazını kıldırdı.

Cami avlusunda üzerinde Muhammed Mursi'nin fotoğrafının da bulunduğu "Çocuklarımız bizim için 'onlar adamdı' diyecekler" yazılı pankart açıldı.

- Nevşehir

Nevşehir'de, Mursi için Fişekçi Camisinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Öğle namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazına Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, bazı kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Yakup Öztürk'ün kıldırdığı namazın ardından dua edildi.

- Kayseri

Kayseri'de Hunat Camisi'nde öğle namazının ardından Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Namazın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Çopuroğlu, Mısır'ın siyasi tarihinde ilk kez demokratik seçimlerle cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mursi'nin özgürlük ve adalet hasretiyle Hakk'a yürüdüğünü söyledi.

Mursi'nin, inandığı dava uğruna ömrünü adayan bir lider olduğunu vurgulayan Çopuroğlu, "Mursi, Mısır halkı için verdiği insanlık mücadelesinde zalim bir cunta zihniyetiyle devrilmiştir. 2013'te kanlı bir darbe ile iktidarı ele alan Sisi, kan ve gözyaşı üzerine kurduğu iktidarını yine kanla beslemiştir. Uluslararası hukuku ve insan haklarını yok sayarak Mısır halkını baskı altına alan zalim Sisi, masum insanları acımasızca katletmiştir. Başta ABD olmak üzere birçok ülke de işkencelere, idamlara göz yummuştur." diye konuştu.

Çopuroğlu'nun konuşmasının ardından vatandaşlar Sisi, ABD ve İsrail aleyhinde slogan attı.

- Kırıkkale

Kırıkkale Nur Camisi'nde öğle namazının ardından İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın kıldırdığı gıyabi cenaze namazına, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, il müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

AK Parti İl Başkanlığı'nda da Muhammed Mursi'nin hayatını kaybetmesi dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasını okuyan İl Başkanlığı İnsan Hakları Birim Başkanı Gamze Kıratlı, Mısır'ın siyasi tarihinde ilk kez demokratik seçimlerle Cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mursi'nin, özgürlük ve adalet hasretiyle Hakk'a yürüdüğünü söyledi.

Kıratlı, inandığı dava uğruna ömrünü adayan Mursi'nin, Mısır halkı için verdiği insanlık mücadelesinde zalim bir cunta zihniyetiyle devrildiğini anlattı.

- Niğde

AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, Niğde Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında, 2357 gündür Mısır zindanlarındaki direniş destanını sürdüren Mursi'nin, zalimlerin mahkemesinde şehadete yürüdüğünü ifade etti.

Açıklamanın ardından Mursi için dua edildi.

Öğle namazı sonrası Muhammed Mursi için Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık'ın kıldırdığı namaza, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, AK Parti teşkilat mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

- Yozgat

Yozgat'ta Çapanoğlu Büyük Camisi'nde öğle vakti kılınan gıyabi cenaze namazını İl Müftüsü Salih Sezik kıldırdı. Namazın ardından Mursi için dua edildi.

Gıyabi cenaze namazına Yozgat Valisi Kadir Çakır, Belediye Başkan Vekili Ahmet Topuz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığında Mursi'nin vefatı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

Açıklamayı yapan AK Parti Yozgat İnsan Hakları Birimi Başkanı Merve Nur Sayar, Mısır'ın tarihinde ilk kez demokratik seçimlerle cumhurbaşkanı seçilen Muhammet Mursi'nin özgürlük ve adalet hasretiyle Hakk'a yürüdüğünü söyledi.

- Kırşehir

Kırşehir'de, sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine Hoca Ahmet Yesevi Camisi avlusunda toplanan yüzlerce vatandaş, Mısır'daki mevcut hükümeti kınayarak hayatını kaybeden Mursi için dua etti.

Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman'ın kıldırdığı gıyabi cenaze namazının ardından Memur-Sen Kırşehir İl Başkanı Mehmet Fatih Yavuz, 6 yıldır hapiste bulunan şehit Mursi'nin şehadetinin sadece ailesi ve dava arkadaşlarını değil tüm İslam dünyasını yasa boğduğunu, Mısır'da unutulmaya yüz tutmuş zulmü bir daha gündeme getirdiğini belirtti.

Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı <br />

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