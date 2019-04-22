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Muş'ta asansör boşluğuna düşen polis hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 09:23 | Son Güncelleme

Muş'un Bulanık ilçesinde binanın asansör boşluğuna düşen polis yaşamını yitirdi.

Muş'ta asansör boşluğuna düşen polis hayatını kaybetti

Kültür Mahallesi'nde misafirliğe gittiği evin bulunduğu binanın asansör boşluğuna düşen İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mücahit Barlak (28), olay yerinde hayatını kaybetti.

Barlak'ın cenazesi, Bulanık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evli ve bir çocuk babası Barlak'ın Samsunlu olduğu öğrenildi.

Muş Valisi İlker Gündüzöz de İlçe Devlet Hastanesi'ne gelerek, Kaymakam Hacı Arslan Uzan'dan olayla ilgili bilgi aldı.

Buradan İlçe Emniyet Müdürlüğüne geçen Gündüzöz, daha sonra olayın yaşandığı binada incelemelerde bulundu.

(AA)

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