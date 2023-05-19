HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Muş’ta bebek gibi bakılan kuzu bir an olsun sahibinin peşini bırakmıyor! Çarşı pazar birlikte geziyorlar

Muş’ta bebek gibi bakılan kuzu bir an olsun sahibinin peşini bırakmıyor! Çarşı pazar birlikte geziyorlar

19.05.2023 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş’ta bir vatandaşın bebek gibi bakarak biberonla beslediği kuzusu bir an olsun peşinden ayrılmayarak onunla çarşı pazar geziyor.

Muş'ta doğumdan hemen sonra annesi ölen kuzuyu sahiplenen Ahmet Atalay adlı vatandaş nereye giderse kuzusu peşinden ayrılmıyor. Anne koyun öldükten sonra bir süre evinde baktığı kuzusu 2 aylık olunca bahçesinde bakmaya başlayan Ahmet Atalay, sevimli kuzunun ilgi odağı olmasından mutlu. Her akşam kuzusu ile birlikte Muş’un caddelerinde gezmeye çıkan Ahmet, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Annesi öldükten sonra kuzuya abisinin baktığını söyleyen Muhammed Atalay, kuzunun tüm bakımları ile ilgilendiklerini ifade ederek, “Kuzu yeni doğduğunda annesi öldü, benim abim sahip çıktı. Sütünü yemini verdi. Şu an kuzu hiç peşinden ayrılmıyor. 3 aydır kuzu bizimle beraber nereye giderse peşinden hiç ayrılmıyor. Bazen kuzuyu sokağa çıkarıyoruz. Vatandaşlar çok seviyor. Çok ilgi var. Millet kedi ve köpek gezdiriyor biz de kuzu gezdiriyoruz. Çok ilgi çekiyor. Daha güzel oluyor” dedi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elektrik direğinde asılı kalan leylek böyle kurtarıldıElektrik direğinde asılı kalan leylek böyle kurtarıldı
TBMM'de bir ilk! Rakam belli oldu: 335 kişi var...TBMM'de bir ilk! Rakam belli oldu: 335 kişi var...
'Kaybedecek bir şeyimiz yok' diyerek canlı yayında duyurdu'Kaybedecek bir şeyimiz yok' diyerek canlı yayında duyurdu
Anahtar Kelimeler:
Muş kuzu

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin masasındaki son anket! 2. turda Erdoğan için beklenen oranı duyurdu

AK Parti'nin masasındaki son anket! 2. turda Erdoğan için beklenen oranı duyurdu

Binali Yıldırım'dan çok konuşulacak Sinan Oğan sözleri: Çok havaya girmemesi gerekir

Binali Yıldırım'dan çok konuşulacak Sinan Oğan sözleri: Çok havaya girmemesi gerekir

Nakit avansta 50 bin TL detayı!

Nakit avansta 50 bin TL detayı!

Memur ve emekli maaşı temmuz zammı belli oluyor! Bugüne kadar Türkiye’de böylesi hiç olmamıştı! Yüzde 45 zam masada…

Memur ve emekli maaşı temmuz zammı belli oluyor! Bugüne kadar Türkiye’de böylesi hiç olmamıştı! Yüzde 45 zam masada…

Seçim gecesi çok konuşulmuştu! Canlı yayında gözyaşlarıyla anlattı

Seçim gecesi çok konuşulmuştu! Canlı yayında gözyaşlarıyla anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ikinci tur mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ikinci tur mesajı!

İlginizi Çekebilir

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.