HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Muş'ta korkunç olay: 2 kız çocuğu, metruk evde ipe asılı halde ölü bulundu

Muş'ta korkunç olay: 2 kız çocuğu, metruk evde ipe asılı halde ölü bulundu

19.01.2024 00:26 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'un Varto ilçesinde dehşet dolu bir olay yaşandı. Atatürk Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi P.A. (14) ve Z.T. (14), P.A.'nın babasına ait metruk evde, ipte asılı halde ölü bulundu. Haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi.

Muş'ta korkunç olay: 2 kız çocuğu, metruk evde ipe asılı halde ölü bulundu

Muş'ta iki ortaokul öğrencisi kız çocuğunun sır gibi ölümü dehşete düşürdü. Olay, saat 17.00 sıralarında Vorto ilçesine bağlı Kültür Mahallesi’nde meydana geldi. Atatürk Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi P.A. ve Z.T.'nin akşam olmasına rağmen evlerine gitmemeleri üzerine yakınları tarafından arama çalışması başlatıldı.

musta-ortaokul-ogrencisi-2-kiz-cocugu-metruk-evde-ipe-asili-halde-olu-bulundu_6749_dhaphoto2

Yapılan arama sonucunda P.A.'nın babası Cemal A., kendilerine ait müstakil ve metruk evde, iki kız çocuğunu da ipte asılı halde buldu.

HABERİ DUYAN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ!

Cemal A.'nın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde 2 çocuğun da yaşamını yitirdiği belirlenirken, haberi duyan yakınları sinir krizi geçirdi.

musta-ortaokul-ogrencisi-2-kiz-cocugu-metruk-evde-ipe-asili-halde-olu-bulundu_6749_dhaphoto7

P.A. ve Z.T.'nin cansız bedeni savcılık ve ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından, önce Varto Devlet Hastanesi'nin morguna, daha sonra ise kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Muş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

musta-ortaokul-ogrencisi-2-kiz-cocugu-metruk-evde-ipe-asili-halde-olu-bulundu_6749_dhaphoto6

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medyada gündem oldu! Büyükçekmece Belediye Başkanı Yardımcısı Hasan Akkuş kadına saldırıp küfür ettiSosyal medyada gündem oldu! Büyükçekmece Belediye Başkanı Yardımcısı Hasan Akkuş kadına saldırıp küfür etti
Adıyaman'da korkutan deprem!Adıyaman'da korkutan deprem!
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı! Ax-3 ekibinin bulunduğu SpaceX'in Dragon roketi fırlatıldıİlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı! Ax-3 ekibinin bulunduğu SpaceX'in Dragon roketi fırlatıldı
Anahtar Kelimeler:
Muş ölüm
En Çok Okunan Haberler
Fatih Portakal 'Yazın bir tarafa' diyerek duyurdu! Emekliye ek zam iddiası, tarih verdi

Fatih Portakal 'Yazın bir tarafa' diyerek duyurdu! Emekliye ek zam iddiası, tarih verdi

Emekliler için 2 yeni formül! Bayram ikramiyesine zam ve indirimli kart hamlesi

Emekliler için 2 yeni formül! Bayram ikramiyesine zam ve indirimli kart hamlesi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Minimal tasarımıyla vazgeçilmeziniz olacak! Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

Minimal tasarımıyla vazgeçilmeziniz olacak! Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.