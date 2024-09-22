Muşlu şehit Abakay'ın son videosu yürekleri dağladı: 'Dedeleri tarih yazan torunlar...'

Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit 2 Operasyonu'nda şehit olan Muşlu Sözleşmeli Piyade Er Maşallah Abakay'ın şehit olmadan önce paylaştığı son video izleyenleri duygulandırdı.
Şehid Abakay kayda aldığı son görüntülerde, “Dedeleri tarih yazan torunlar, tarih okumakla yetinmez, tarih yazar. Burası Irak” ifadelerini kullandı.
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit 2 Operasyonu'nda şehit olan Muşlu Sözleşmeli Piyade Er Maşallah Abakay'ın son paylaştığı video yürekleri dağladı pic.twitter.com/KSpEiXnxTh— Mynet (@mynet) September 22, 2024
Öte yandan cenaze için yola çıkan Abakay'ın yakınlarını taşıyan araç, şarampole devrilmişti. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.