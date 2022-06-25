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Muslukta biriken inatçı kireci yok etmenin en kolay yolu

25.06.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muslukta ve musluk bataryasında biriken kireç ve su lekelerini temizlemek büyük bir zorluktur. Ne kadar ovalarsanız ovalayın kuruduğunda eski haline döndüğünü fark etmişsinizdir. İnatçı kireç lekelerini temizlemek aslında düşündüğünüz kadar zor değildir. Evinizde limon varsa, işte size muslukta biriken inatçı kiri temizlemenin en kolay yolu...

Muslukta biriken inatçı kireci yok etmenin en kolay yolu

Birçok evde musluklarda kireç birikimi yaşanıyor. Bazıları su borularına takılan apartla evde kullanılan su kirecini yumuşatmaya çalışır. Ancak her şeye rağmen su damlacıklarında yer alan kireç bir süre sonra birikir, musluğu tıkar ve leke oluşumuna neden olur.

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Kireç, esas olarak kalsiyum ve magnezyumdan oluşan, sert su buharlaştığında geride kalan ve ne kadar uzun süre temizlenmezse, çıkarılması o kadar zor olan bir maddedir.

MUSLUKTAKİ KİREÇ NASIL TEMİZLENİR?

Kireç birikmesi sadece kötü görünmekle kalmaz, aynı zamanda sertleşmek için çok uzun süre bırakıldığında hasara da neden olabilir. Su akışını kısıtlayabilir, musluk ve duşlarınızın verimliliğini azaltabilir. Bunu önlemenin en kolay yolu ise limon!

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Musluktaki kireç ve su lekelerinden kurtulmak için yapmanız gereken çok basit. Limonu ortadan ikiye bölmek. Limonun içiyle musluğu ve bataryayı ovalamak. İşte bu kadar basit.


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