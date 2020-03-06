Müslüm Gürses’in hayatı arkadaşı Muhterem Nur’un son durumu nedir?

Müslüm Gürses’in uzun yıllar hayat arkadaşı olan Muhterem Nur’ın sağlık durumu bir süredir sevenlerini endişelendiriyor. Böbrek yetmezliği ve solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle tedavisi süren Muhterem Nur’un son durumu ile ilgili hastaneden üzücü bir haber geldi.

MUHTEREM NUR’UN SON DURUMU

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi süren Muhterem Nur, yeniden yoğun bakım ünitesine alındı.

MUHTEREM NUR KİMDİR?

Asıl adı Olga'dır. Annesini ve babasını hiç bilmedi. Daha sonra “teyze” dediği bir kadın tarafından büyütüldü. 1942'de, İkinci Dünya Savaşı'nın dehşeti içinden bir kamyonun altında İstanbul'a kaçırıldı. Eyüp'e yerleştiler. “Teyze”si ona yeni bir nüfus cüzdanı çıkardı ve nüfûsa Muhterem Kısa adı ile kaydedildi.

İlkokulu Eyüp'te bitirdi, 14 yaşında yine Eyüp'te bir dokuma fabrikasında çalışma hayatına başladı. Bir subay ile evlendi ve bir oğlu oldu.

1950'lerin başlarında, mahalleden arkadaşı, Bulgaristan göçmeni Üftâde ile Beyoğlu turlarına başladı. Onu Beyoğlu'nda ilk keşfeden kişi, orada inzibat subayı olan, sonradan Film San Vakfı başkanı olacak Ümit Utku'ydu.