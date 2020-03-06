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Müslüm Gürses’in hayatı arkadaşı Muhterem Nur’un son durumu nedir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2020 15:35 | Son Güncelleme

Bir süredir ciddi rahatsızlıkları nedeniyle tedavi altında olan Muhterem Nur’un son durumu merak ediliyor. Hastaneden haber var mı, Muhterem’in sağlık durumu nedir diye soranlar için son olarak üzücü bir haber geldi.

Müslüm Gürses’in hayatı arkadaşı Muhterem Nur’un son durumu nedir?

Müslüm Gürses’in uzun yıllar hayat arkadaşı olan Muhterem Nur’ın sağlık durumu bir süredir sevenlerini endişelendiriyor. Böbrek yetmezliği ve solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle tedavisi süren Muhterem Nur’un son durumu ile ilgili hastaneden üzücü bir haber geldi.

MUHTEREM NUR’UN SON DURUMU

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi süren Muhterem Nur, yeniden yoğun bakım ünitesine alındı.

MUHTEREM NUR KİMDİR?

Asıl adı Olga'dır. Annesini ve babasını hiç bilmedi. Daha sonra “teyze” dediği bir kadın tarafından büyütüldü. 1942'de, İkinci Dünya Savaşı'nın dehşeti içinden bir kamyonun altında İstanbul'a kaçırıldı. Eyüp'e yerleştiler. “Teyze”si ona yeni bir nüfus cüzdanı çıkardı ve nüfûsa Muhterem Kısa adı ile kaydedildi.

İlkokulu Eyüp'te bitirdi, 14 yaşında yine Eyüp'te bir dokuma fabrikasında çalışma hayatına başladı. Bir subay ile evlendi ve bir oğlu oldu.

1950'lerin başlarında, mahalleden arkadaşı, Bulgaristan göçmeni Üftâde ile Beyoğlu turlarına başladı. Onu Beyoğlu'nda ilk keşfeden kişi, orada inzibat subayı olan, sonradan Film San Vakfı başkanı olacak Ümit Utku'ydu.

İlk film teklifini 1950'lerin başında Muharrem Gürses'ten aldı. Yıldızlar Revüsü filminde figüran olarak sinema hayatına 1951'de başladı. İkinci filmi ise (1952), Osman Seden'in yönettiği "Kanun Namına"ydı. Bu filmlerdeki adı Aysel Utku'ydu. Daha sonra Ümit Utku'nun önerisiyle Muhterem Nur ismini kullanmaya başladı.

Boş Beşik, başrol oynadığı ilk film oldu. 1958 yapımı "Üç Arkadaş", Muhterem Nur'u "yıldız" sınıfına taşıdı. Fikret Hakan, Salih Tozan ve Semih Sezerli gibi üç "dev" oyuncu ile başrolü paylaştı.

Muhterem Nur sevgisi, 1960'larda, belki ancak sonraki "Türkân Şoray sevgisi" ile karşılaştırılabilecek bir boyuta ulaştı. Bu kıyaslamayı yapanlardan biri de Türk sinemasının en yetkin uzmanlarından Âgâh Özgüç'tü. Özgüç, vardığı sonucu şöyle ifade etmişti: “Bugün o mertebeye Türkân bile erişemedi. Sultan oldu ama Muhterem'in gördüğü sevgiyi göremedi.”

Muhterem Nur ikinci evliliğini gazeteci-aktör Işın Kaan ile yapmış ve 1963 yılında ayrılmıştır. 1986 yılında Müslüm Gürses ile evlendi.

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