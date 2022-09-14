Müslümanlar İçin Büyük Öneme Sahip Olan Namaz Abdesti Nasıl Alınır?

Abdest nasıl alınır kadın ve erkekler tarafından sıklıkla merak edilen sorulardan biri. Farz namazlardan önce alınan abdest, farklı versiyonları ile de biliniyor. Sıklıkla bilinen ve farz olan namaz abdestinin yanı sıra; vacip ve mendup gibi abdest türleri de oldukça merak ediliyor. Abdestin türlerinin yanı sıra; farzları, abdesti bozan durumlar ve abdest almaya engel durumlar da önem arz ediyor. İşte, birçok farklı yönüyle abdest işlemi…

Abdest nasıl alınır? sorusu sıklıkla cevap aranan sorulardan biri. Abdest almak için birtakım adımları takip etmeniz gerekiyor. İşte abdest almak için izlemeniz gereken adımlar;

Abdest alma işlemine başlamadan önce niyet etmeniz gerekiyor. Örneğin; ‘’Niyet ettim Allah rızası için akşam namazının abdestini almaya.’’ şeklinde bir niyet ile abdest işleminize başlamalısınız.

Ardından ellerinizi bileklerinize kadar üç kere yıkamalısınız. Parmaklarınızın arasını da su ile temas ettirmeniz gerekiyor.

Ellerinizi yıkadıktan sonra üç kere ağzınıza, üç kere ise burnunuza su vermelisiniz.

Üç kere yüzünüzü yıkadıktan sonra; ilk olarak dirseklerinize kadar sağ kolunuzu, ardından da sol kolunuzu yıkamalısınız.

Başınızı da üç kere yıkadıktan sonra, üç kere kulaklarınızı serçe parmağınız ile temizlemelisiniz.

Kulaklarınızı temizledikten sonra üç kere boynunuzu mesh edebilir, ardından üç kere de ayaklarınızı yıkayarak abdest işlemini tamamlayabilirsiniz.

Abdest Çeşitleri Nelerdir?

Çeşitli İslam kaynaklarında abdestin önemlerine göre çeşitlere ayrıldığına işaret ediliyor. Abdest, üç farklı türde inceleniyor. Abdest alınışı konusunda önem arz eden abdest çeşitleri, 3 farklı kategoriye ayrılıyor;

Farz Abdest: Her daim alınması gereken bir abdest, ‘’farz abdest’’ oluyor. Özellikle farz namazlarına başlamadan önce alınan farz abdest, Kur’an-ı Kerim’i okuyabilmek açısından da önem arz ediyor.

Mendup Abdest: Günlük hayatta abdestli olmak amacı ile alınan abdest ‘’mendup abdest’’ olarak biliniyor. Örneğin; uyumadan önce ya da cenaze namazlarından önce aldığınız abdest türü mendup abdest oluyor.

Vacip Abdest: Kâbe’yi tavaf etmeden önce alınan abdest ise ‘’vacip abdest’’ oluyor.

Abdestin Farzları Nelerdir?

Normal abdest nasıl alınır? sorusunun yanı sıra abdestin farzları da İslam alemi tarafından sıklıkla merak ediliyor. Özellikle Sünni âlimler tarafından abdestin 4 adet farzının olduğu belirtiliyor. Abdestin farzları şu şekilde sıralanıyor;

Başın dörtte birini mesh etmek.

Kolları dirsekler ile beraber yıkamak.

Yüzü saç diplerinden çeneye kadar düzgün bir şekilde yıkamak.

Topuklar ile birlikte ayakları yıkamak.

Abdesti Bozan Durumlar Hangileridir?

Alınmış olan abdestin bozulmaması için birtakım hususlara dikkat etmek gerekiyor. Bu bağlamda; abdesti bozan durumlar önem arz ediyor. Abdesti bozan durumlar şu şekilde sıralanıyor…

Vücuttan gelen idrar gibi sıvı akıntılar.

Yellenme durumu.

Çocuk düşürmek.

Vücudun bir noktasından başlayarak yayılan irin, kan, sarı su.

Ağız dolusu kusmak.

Ağız kısmında bulunan tükürüğe eşit miktarda gelen kan.

Hafif uyuklamaların haricindeki uzun süreli uyku.

Kısa ya da uzun süreli baygınlık.

Sarhoş olmak.

Abdest Almaya Engel Olan Durumlar Nelerdir?

Abdest alma işleminin geçerli olması için uygun şartların sağlanmış olması gerekiyor. Bu bağlamda; abdest almaya engel olan durumların ortadan kaldırılması önem arz ediyor. Örneğin; dövme abdest geçirir mi? minvalinde sorular bu noktada dikkat çekiyor. Abdest almaya engel olan durumlar şu şekilde özetlenebiliyor;

Gusül abdesti nasıl alınır? sorusunu merak eden kişilerin bu noktada dikkat etmesi gereken bir husus bulunuyor. Abdestin geçerli olması için burun ve ağız kısmında bulunan kir ve yemek artıklarının temizlenmesi gerekiyor.

Abdest nasıl alınır kadın müslümanların da birtakım noktalara dikkat etmesi gerekiyor. Tırnak kısmına uygulanan ojenin abdesti engellediği biliniyor. Bunun sebebi ise; tek bir katman halinde uygulanan ojenin, tırnak yüzeyine su değmesini engellemesi.

Dövme işlemi deri altından gerçekleştirildiği için abdest almaya engel olmuyor.

Aynı şekilde saç boyaları ve kına gibi işlemler de abdest almaya herhangi bir engel teşkil etmiyor.

Vücudun herhangi bir bölgesinde bulunan katı yağların abdesti engellediği biliniyor. Bu noktada vücuda temas ettirilen krem, yağ gibi bakım malzemelerini gözden geçirmek gerekiyor.



