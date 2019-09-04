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Müslümanlara yönelik şiddeti teşvik eden İngiltere vatandaşına 12 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 12:10 | Son Güncelleme

Müslümanlara yönelik şiddeti teşvik eden İngiltere vatandaşı David Parnham, geçen yıl "Müslüman Cezalandır Günü" başlıklı imzasız mektupları yayınladığı gerekçesiyle 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.Geçen yıl Mart ayında yayımladığı “Bir Müslüman’ı Cezalandır Günü” başlıklı imzasız mektupla halkı Müslümanlara saldırmaya çağıran ve geçen yıl kasımda tutuklanan 36 yaşındaki Parnham, 14 ayrı suçtan yargılandığı davada mahkum edildi.

Müslümanlara yönelik şiddeti teşvik eden İngiltere vatandaşı David Parnham, geçen yıl "Müslüman Cezalandır Günü" başlıklı imzasız mektupları yayınladığı gerekçesiyle 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Geçen yıl Mart ayında yayımladığı “Bir Müslüman’ı Cezalandır Günü” başlıklı imzasız mektupla halkı Müslümanlara saldırmaya çağıran ve geçen yıl kasımda tutuklanan 36 yaşındaki Parnham, 14 ayrı suçtan yargılandığı davada mahkum edildi. Parnham, sağlık durumu düzelene kadar cezasını hastanede çekecek. Kasım ayında, İngiliz polisi 36 yaşındaki David Barnham’ı gözaltına aldı ve 14 farklı suçtan dolayı soruşturma başlattı. Öte yandan Parnham, eski İngiltere Başbakanı Theresa May ve İçişleri Bakanlığına beyaz toz içeren tehdit mektupları göndermişti.
İngiltere’de nefret suçlarını izleyen kamu kuruluşu Tell Mama’nın 2018 raporunda Parnham’ın gönderdiği “Bir Müslüman’ı Cezalandır Günü” mektubunun ardından Müslümanlara yönelik 37 nefret suçunun kayıtlara geçtiği belirtilmişti.

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