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Muş'ta İYİ Parti'den istifa

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.09.2018 17:15 | Son Güncelleme

İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Basri Gündoğdu, İl Yönetim Kurulu Üyesi Seyithan Keser ile 20 kişi, partilerinden istifa etti - Gündoğdu: - "Muş İl Teşkilatı'nda büyük bir yara olduğunu tespit ettik. Bu yaranın tedavi edilmesi için genel merkeze gönderdiğimiz rapor doğrultusunda hareket edilmediğini gördük ve 20 arkadaşımızla partiden istifa ettik"

Muş'ta İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Basri Gündoğdu, İl Yönetim Kurulu Üyesi Seyithan Keser ile 20 kişi, partilerinden istifa etti.

Gündoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 24 Haziran seçimlerinin ardından yeniden yaptıkları değerlendirme sonucu istifa kararı aldıklarını söyledi.

Gündoğdu, "Muş İl Teşkilatı'nda büyük bir yara olduğunu tespit ettik. Bu yaranın tedavi edilmesi için genel merkeze gönderdiğimiz rapor doğrultusunda hareket edilmediğini gördük ve 20 arkadaşımızla partiden istifa ettik." diye konuştu.

İYİ Parti İl Başkanı Ramazan Aşık da şu ana kadar sadece Gündoğdu ve Keser'in istifa dilekçelerinin parti yönetimine ulaştığını bildirdi.

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