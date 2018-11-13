Muş'ta KADEM temsilciliği açıldı

Kadın ve Demokrasi Derneğinin (KADEM) Muş temsilciliği açıldı.

KADEM Muş Temsilciliğinin açılışı nedeniyle Muş Öğretmenevi'nde Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu ve Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Vali Gündüzöz, burada yaptığı konuşmada, KADEM'in 44. temsilciliğinin Muş'ta açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"KADEM isminde iki tema var. Biri kadın ve biri demokrasi." diyen Güzdüzöz, "Kadına ulaştığımızda ve sorunlarını çözdüğümüzde, aslında çocuklarımızın da sorununu çözüyoruz, gelecek nesli güvence altına alıyoruz" ifadesini kullandı.

KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu da açtıkları her temsilciliğin kendilerine farklı değerler ve zenginlikler kattığını dile getirdi.

Gümrükçüoğlu, kadınların yaşadığı mağduriyetin yalnızca kadınları değil, erkekleri, çocukları ve dolayısıyla toplumu da olumsuz etkilerini söyledi.

Adaletin referans alınmadığı her kararda, kadınının hem özel hem de kamusal alandaki problemlerinin arttığını vurgulayan Gümrükçüoğlu, "KADEM olarak kadına, aileye ve topluma dair sorunlara çözümler üretmek için çabalıyoruz. Bu çabamızda ana kaynağımız ve motivasyonumuz her zaman adalet oldu, olmaya devam edecek." diye konuştu.