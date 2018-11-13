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Muş'ta KADEM temsilciliği açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 16:23 | Son Güncelleme

KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu: "KADEM olarak kadına, aileye ve topluma dair sorunlara çözümler üretmek için çabalıyoruz" - KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar: "Kadının ikincileştirildiği, haklarından mahrum edildiği bir toplumda çocuklar da sağlıklı yetiştirilemez, aileler güçlü olamaz, siyasi ve ekonomik mekanizmalar da düzgün işleyemez"

Kadın ve Demokrasi Derneğinin (KADEM) Muş temsilciliği açıldı.

KADEM Muş Temsilciliğinin açılışı nedeniyle Muş Öğretmenevi'nde Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu ve Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Vali Gündüzöz, burada yaptığı konuşmada, KADEM'in 44. temsilciliğinin Muş'ta açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"KADEM isminde iki tema var. Biri kadın ve biri demokrasi." diyen Güzdüzöz, "Kadına ulaştığımızda ve sorunlarını çözdüğümüzde, aslında çocuklarımızın da sorununu çözüyoruz, gelecek nesli güvence altına alıyoruz" ifadesini kullandı.

KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu da açtıkları her temsilciliğin kendilerine farklı değerler ve zenginlikler kattığını dile getirdi.

Gümrükçüoğlu, kadınların yaşadığı mağduriyetin yalnızca kadınları değil, erkekleri, çocukları ve dolayısıyla toplumu da olumsuz etkilerini söyledi.

Adaletin referans alınmadığı her kararda, kadınının hem özel hem de kamusal alandaki problemlerinin arttığını vurgulayan Gümrükçüoğlu, "KADEM olarak kadına, aileye ve topluma dair sorunlara çözümler üretmek için çabalıyoruz. Bu çabamızda ana kaynağımız ve motivasyonumuz her zaman adalet oldu, olmaya devam edecek." diye konuştu.

KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da konuşmasına Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde kaza sonucu meydana gelen patlamada şehit olan askerler için rahmet dileyerek başladı.

Kadının, aileyi ve toplumu güçlendirmek, geleceğe sahip çıkmak gibi ortak bir derdinin bulunduğunu aktaran Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Bunu başarmak için de birbirimize ihtiyacımız var. Doğunun batıya, kuzeyin güneye ihtiyacı var. Her birimizin birikimi ve tecrübeleri o kadar değerli ki ancak paylaşırsak çoğalırız, paylaşırsak sesimiz çıkar ve paylaşırsak güçleniriz." dedi.

"Kadın olarak, kadına ve aileye dair her konuyu ve her problemi sorumluluk alanımız olarak belirledik." ifadesini kullanan Sümeyye Erdoğan Bayraktar, şunları söyledi:

"Kadın, bir tarafta modern batı zihniyetinin diğer tarafta da dinimizle ilgisi olmayan bazı geleneksel kodların baskısı altında sıkıştırılmaya çalışılıyor. Tüm bu baskılardan kurtulup kadının da erkeğin de Allah'ın bizi kıldığı onurlu kulluğumuza yaraşır adaletli bir yaşayış derdindeyiz. Çünkü kadının ikincileştirildiği, haklarından mahrum edildiği bir toplumda çocuklar da sağlıklı yetiştirilemez, aileler güçlü olamaz, siyasi ve ekonomik mekanizmalar da düzgün işleyemez."

KADEM Muş Temsilcisi Keziban Mergen, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ve Muş Belediye Başkanı Feyat Asya da birer konuşma yaptı.

İl Müftüsü Aleaddin Bozkurt'un okuduğu duanın ardından KADEM Muş İl Temsilciliğinin açılış kurdelesi kesildi.

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