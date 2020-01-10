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  4. Muş'ta menenjit salgını iddialarına yalanlama

Muş'ta menenjit salgını iddialarına yalanlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 18:08 | Son Güncelleme

Vali İlker Gündüzöz: - "İlimizde bir menenjit salgını yoktur. Menenjit tanısı konulan sadece bir vaka vardır, onun da Erzurum'da takibi yapılmaktadır." - "Bu haberleri yayan kişiler hakkında adli işlem yapacağız. Vatandaşımızı üzmeye, Muş'u lekelemeye kimsenin hakkı yok"

Muş Valisi İlker Gündüzöz, kentte menenjit salgını olduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Gündüzöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde sosyal medyada ve bazı medya kuruluşlarında Muş'ta çeşitli sağlık sorunları olduğu yönünde haberlerin yer aldığını hatırlattı.

Daha önce valiliğin resmi internet sitesinde konuyla ilgili açıklayıcı bilgilendirme yaptıklarını ifade eden Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Kara propagandaya karşı vatandaşlarımıza yönelik açıklama yaptık. Ancak iyi niyetli olmayan, bir partiye müzahir kesim, terör örgütünün yandaşları, sosyal medyada karalama kampanyası yapıp vatandaşlarımızı huzursuz etmeye çalışıyorlar. 'Muş genelinde bir menenjit salgını var ve menenjitten çocuklarımız ölüyor.' gibi haberlerin aslı yoktur. Bunu yayanlar, PKK'ya müzahir, daha önce işlem yapılmış ve tarafımızdan takibi yapılan şahıslardır. Bunlar PKK'nın uzantısı olan siyasi partinin faaliyetleri çerçevesinde yapılmaktadır."

Gündüzöz, "İlimizde bir menenjit salgını yoktur. Menenjit tanısı konulan sadece bir vaka vardır, onun da Erzurum'da takibi yapılmaktadır. Bu hastanın sağlığıyla yakından ilgilenmekteyiz. Bunun dışında Muş genelinde herhangi bir menenjit vakasına rastlanmamıştır." bilgisini paylaştı.

- "Bu kişiler haklarında adli işlem yapacağız"

Söz konusu asılsız bilgilerle kamu düzeninin bozulmaya çalışıldığını dile getiren Gündüzöz, şöyle devam etti:

"Bu haberleri yayan kişiler hakkında adli işlem yapacağız. Vatandaşımızı üzmeye, Muş'u lekelemeye kimsenin hakkı yok. Mevsimsel şartlar nedeniyle hastaneye üst solunum yolu enfeksiyonu ile ilgili müracaat artışı vardır. Menenjit salgını ile alakası yoktur. Sağlık boyutunda da gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Vatandaşlarımızdan şunu rica ediyorum. Böyle kara propagandalara, ortalığı karıştırmaya çalışanlara karşı dikkatli olsunlar. Bununla ilgili gerekli tedbirler alınmıştır." dedi.

İl Sağlık Müdürü Serdar Türkoğlu da hastaneye üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle başvurularda artış olduğunu belirterek, kentte sadece bir menenjit vakasına rastlandığını aktardı.

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