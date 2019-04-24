Muş'ta tipide mahsur kalan araçlardaki vatandaşlar kurtarıldı

Muş'un yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar ve tipi yüzünden 15 araç mahsur kaldı.

Kar kalınlığının bazı bölgelerde 5 metreye ulaştığı Üçevler grup köy yolunda, yaklaşık 70 kişi araçlarıyla mahsur kalınca durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye iş makinesiyle hareket eden İl Özel İdaresi ekipleri, 5 saat süren çalışmanın ardından yolu ulaşıma açarak araçlarda bulunan 70 kişiyi kurtardı.

Yolda mahsur kalan Hikmet Özcan, araçla sabah çıktıkları yolda kar ve tipiye yakalandıklarını belirterek, "Şehir merkezinden Üçevler köyüne gitmek için yola çıktık ancak yolda tipi nedeniyle mahsur kaldık." dedi.

Mehmet Akkuş da ekiplerin yol açma çalışmasının kar ve tipi yüzünden yavaş ilerlediğini anlattı.

Ailesiyle araçta yolun açılmasını beklediklerini dile getiren Akkuş, "Yer yer 5 metreye ulaşan kar kalınlığı var. Ekiplerin açtığı yol, bir süre sonra yeniden kapanıyor." diye konuştu.

