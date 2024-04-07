HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Mustafa Bozbey'in mazbata töreninde gündem olan anlar! "Değerli alkışlarınız bu kadar mı millet?"

Mustafa Bozbey'in mazbata töreninde gündem olan anlar! "Değerli alkışlarınız bu kadar mı millet?"

07.04.2024 18:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'den Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mustafa Bozbey, düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Bozbey'e mazbatası İl Seçim Kurulu Başkanı Dursun Tahmaz tarafından verilirken, törende anons yapan Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us'un ise "Değerli alkışlarınız bu kadar mı millet? Bu kadar mı beklediniz?" sözleri gündem oldu.

Mustafa Bozbey'in mazbata töreninde gündem olan anlar! "Değerli alkışlarınız bu kadar mı millet?"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Mustafa Bozbey'e mazbatası, Büyükşehir Belediyesine bağlı BUSKİ Genel Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle İl Seçim Kurulu Başkanı Dursun Tahmaz tarafından verildi. Törende Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us'un konuşması ise dikkat çekti.

AA-20240405-34194083-34194081-BURSA_BUYUKSEHIR_BELEDIYE_BASKANI_MUSTAFA_BOZBEY_MAZBATASINI_ALDI
"Alkışlarınız bu kadar mı millet?

"ALKIŞLARINIZ BU KADAR MI?"

Bozbey'i mazbata teslimi için kürsüye davet eden Us "Canla başla çalıştınız, Mustafa Bozbey belediye başkanınız. Değerli alkışlarınız bu kadar mı millet? Bu kadar mı beklediniz? Biraz daha lütfen" ifadelerini kullandı.

Ekran görüntüsü 2024-04-07 181629

Ekran görüntüsü 2024-04-07 181639
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YSK kararını verdi! Siverek, Halfeti ve Ürgüp'te seçimler yenilenmeyecekYSK kararını verdi! Siverek, Halfeti ve Ürgüp'te seçimler yenilenmeyecek
Trafikte tartıştığı sürücüyü vurdu, kendini bakın nasıl savunduTrafikte tartıştığı sürücüyü vurdu, kendini bakın nasıl savundu
CHP'den 'ölü seçmen' iddiası: "Seçimin iptalini istiyoruz"CHP'den 'ölü seçmen' iddiası: "Seçimin iptalini istiyoruz"
Anahtar Kelimeler:
Bursa mustafa bozbey
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe işte böyle sahadan çekilecek!

Fenerbahçe işte böyle sahadan çekilecek!

Fenerbahçe U19 takımı, Şanlıurfa’ya gitti!

Fenerbahçe U19 takımı, Şanlıurfa’ya gitti!

YSK kararını verdi! Siverek, Halfeti ve Ürgüp'te seçimler yenilenmeyecek

YSK kararını verdi! Siverek, Halfeti ve Ürgüp'te seçimler yenilenmeyecek

CHP'li isim paylaştı, gündem oldu! Rütbeli askerler isyan etti

CHP'li isim paylaştı, gündem oldu! Rütbeli askerler isyan etti

Komedyenin esprisi Süleyman Soylu'yu kızdırdı

Komedyenin esprisi Süleyman Soylu'yu kızdırdı

Belediyede 'jakuzi' krizi

Belediyede 'jakuzi' krizi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bir tişörtten çok daha fazlası! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

Bir tişörtten çok daha fazlası! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.