Mustafa Bozbey'in mazbata töreninde gündem olan anlar! "Değerli alkışlarınız bu kadar mı millet?"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Mustafa Bozbey'e mazbatası, Büyükşehir Belediyesine bağlı BUSKİ Genel Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle İl Seçim Kurulu Başkanı Dursun Tahmaz tarafından verildi. Törende Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us'un konuşması ise dikkat çekti.



"Alkışlarınız bu kadar mı millet?

"ALKIŞLARINIZ BU KADAR MI?"

Bozbey'i mazbata teslimi için kürsüye davet eden Us "Canla başla çalıştınız, Mustafa Bozbey belediye başkanınız. Değerli alkışlarınız bu kadar mı millet? Bu kadar mı beklediniz? Biraz daha lütfen" ifadelerini kullandı.



Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





