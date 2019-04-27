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Mustafa dedenin yangında cüzdanını kurtarma telaşı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 17:20 | Son Güncelleme

Antalya'da evinin kullanılamaz hale geldiği yangında, alevlerin arasından yastığının altındaki cüzdanının alınmasını isteyen 90 yaşındaki Mustafa Güzel, paralarının yandığını görünce üzüldü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen 90 yaşındaki Mustafa Güzel'in alevlerin arasından cüzdanının kurtarılması için verdiği mücadele duygulandırdı.

Esentepe Mahallesi'nde Mustafa Güzel'in yaşadığı iki katlı evin birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden komşuları, yetkililerden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği sırada ev sahibi Güzel, olay yerine geldi. Güzel, polis ve itfaiye ekiplerinden yastığının altındaki cüzdanının alınmasını istedi.

Alevler olmasına rağmen evin etrafında dolaşarak cüzdanının alınmasını isteyen Mustafa Güzel, çevredekileri duygulandırdı.

İtfaiye ekipleri, yanan malzemelerin arasında bulduğu cüzdanı polise teslim etti. Cüzdanındaki paralarının bir bölümünün yandığını gören Güzel, üzüldü.

Güzel, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarım saat önce ayrıldığı evinin yandığını görünce şaşırdığını dile getirdi.

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ev Gazipaşa yangın

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