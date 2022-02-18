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Mustafa İslamoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Mustafa İslamoğlu Ayasofya Camii ile ilgili ne dedi?

18.02.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mustafa İslamoğlu, Nevşin Mengü'nün sunuculuğunu üstlendiği programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Açıklamanın geniş yankı uyandırması sonrası bir anda gündem olan Mustafa İslamoğlu hakkında vatandaşlar tarafından internette araştırma yapılmaya başlandı. Peki Mustafa İslamoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Mustafa İslamoğlu Ayasofya Camii ile ilgili ne dedi? İşte Mustafa İslamoğlu'nun hayatı ve biyografisi ile Ayasofya Camii hakkında yaptığı açıklamanın detayları...

Mustafa İslamoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Mustafa İslamoğlu Ayasofya Camii ile ilgili ne dedi?

Mustafa İslamoğlu, Nevşin Mengü'nün programına konuk olarak katıldı. Burada ünlü gazetecinin sorularını yanıtlayan ilahıyatçı Mustafa İslamoğlu, Ayasofya ile ilgili yaptığı açıklama sonrası eleştiri oklarının hedefi oldu. Bu kapsamda Mustafa İslamoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Mustafa İslamoğlu Ayasofya Camii ile ilgili ne dedi? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Mustafa İslamoğlu'na ve onun Ayasofya Camii ile ilgili yaptığı açıklamanın ayrıntılarına haberimizde yer verdik.

İlahiyatçı Mustafa İslamoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

MUSTAFA İSLAMOĞLU KİMDİR?

Mustafa İslamoğlu, 28 Ekim 1960 tarihinde Kayseri'nin Develi ilçesinde doğdu.

İlköğrenimini Kayseri'nin Develi ilçesinde tamamlayan Mustafa Karaismailoğlu, liseyi de burada bitirdi.

Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü'nde başladığı yüksek öğrenimine Kahire El-Ezher Üniversitesi İslam Hukuku Fakültesi'nde sürdüren İslamoğlu, burada İslami araştırmalarda bulunup dersler vermiştir.

Mustafa İslamoğlu'nun 60'a yakın kitabı vardır. Kitapları 18 dile (İngilizce, Almanca, Çince, Moğolca, Arnavutça, Bulgarca, Kürtçe, bazı afrika dillerine vb.) çevrilmiştir. Yazar, evli ve beş çocuk babasıdır.

MUSTAFA İSLAMOĞLU NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Aslen Kayserili olan Mustafa İslamoğlu 62 yaşındadır. Mustafa İslamoğlu son olarak Ayasofya Camii ile ilgili yaptığı açıklama nedeniyle gündem olmuştur.

MUSTAFA İSLAMOĞLU AYASOFYA CAMİİ İLE İLGİLİ NE DEDİ?

Mustafa İslamoğlu, Ayasofya'nın yeniden cami olarak açılmasının, Kur'an'a aykırı olduğunu söyledi.

Ayasofya'nın camiye çevrilmesinin Kur'an'a aykırı olduğunu ifade eden Mustafa İslamoğlu, Kur'an'ın kabul etmediği bir eylem olması dolayısıyla bunu doğru bulmadığını belirtti.

Mustafa İslamoğlu, Ayasofya Camii ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ayasofya’nın camiye çevrilmesi esasen Kur'an’a aykırı bir eylemdir. Kur'an’ın kabul etmediği bir eylemdir. Fetih nedir oradan girmemiz lazım. Fetih diye bir sure var Kur'an’da. Bu sure Mekke’nin fethinde inmedi, Bedir zaferinde inmedi, diğer fetihlerde inmedi. Bu sure, Allah’ın Resulü’nün Hudeybiye Barış anlaşması yani müşriklerle yapılan barış anlaşması üzerine inen surenin adı Fetih Suresi'dir. Bugün Fetih Suresi'ni okuyorlar İstanbul’un alınışında. Ne kadar cehalet var görüyor musunuz, farkında mısınız? Dolayısıyla kılıçla hutbeye çıkmalar falan fetih bu değil. Fetih aslında bir insan yüreğinin fethedilmesidir. İki insan yüreğinin buluşmasıdır."


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Anahtar Kelimeler:
Ayasofya Camii
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