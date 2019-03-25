HABER

Mustafa Pak: Biz projelerimizle konuşuluyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2019 17:40 | Son Güncelleme

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Pak, Kızılcahamam’da vatandaşlarla buluştu.

Mustafa Pak: Biz projelerimizle konuşuluyoruz

İSTANBUL, (DHA) -Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Pak, Kızılcahamam’da vatandaşlarla buluştu. Burada konuşan Pak, “Biz projelerimizle konuşuluyoruz” dedi.

BTP Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı İş Adamı İhsan Çetin ve beraberindeki heyetle birlikte esnaf ziyaretleri yaptı ve seçmenlerle bir araya geldi. Ankara için hazırladıkları projeleri vatandaşla paylaşan ve destek isteyen BTP Adayı Mustafa Pak’a, Kızılcahamam halkının ilgisi yoğun oldu. Mustafa Pak, BTP olarak seçim kampanyası boyuncu hazırladıkları projelerle halkın karşısında olduklarını ve kısır çekişmelerden uzak durduklarını söyledi.

Pak, konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Seçim kampanyamızı başlattığımızda hazırladığımız projelerimizi ‘100 Dev Proje’ sloganıyla birlikte kamuoyuyla paylaştık. Hepsi birbirinden önemli olan projelerimiz Ankara halkından büyük beğeni topladı. Halkımız BTP’den bahsettiği zaman ilk akla gelen açıkladığımız projeler oluyor.Daha sora gördük ki rakip adaylar da rakam vererek projeleri olduğunu söylediler. Bir gün yüzlerce projem var diyen bir aday, ertesi gün bunu 5 bin olarak ilan etti. Birileri ikaz etmiş olacak ki son günlerde yüz on bir projeye indirdi. Bu durum tabi bizi memnun ediyor. Bizim sayemizde Ankara halkı güzel gelişmeler yaşıyor.Projelerimizin temel kaynağı olan Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş’ın ‘Milli Ekonomi Modeli’ tezinde yeraltı termal suları ile ilgili özel bir bölüm var. Burada da anlatıldığı gibi bu kaynakla biz Kızılcahamam halkına bir kuruş yakıt gideri ödetmeyiz. Kaplıca suyunun sıcaklığı ile bütün Kızılcahamam’ı bedava ısıtacağız. Bu durum termal turizme de büyük katkı sağlayacak. Esnafın yüzü gülecek.Ormanlar içinde olan bu güzel ilçede, ormancılık geliştirilecek ve ekonomiye kazanç olarak dönecek. Belediye imkanlarını halkımızın hizmetine sunarak, tarım ve hayvancılığın gelişmesine destek vereceğiz. Kuracağımız entegre tesislerle birlikte, üretilen ürünlerin işlenmesi sağlanarak, çiftçimizin daha çok kazanması sağlanacak.”

Mustafa Pak: Biz projelerimizle konuşuluyoruzMustafa Pak: Biz projelerimizle konuşuluyoruz

Öfkeli kocanın inanılmaz intikamı! Öfkeli kocanın inanılmaz intikamı!
Venezuela, S-300 füzesi denediVenezuela, S-300 füzesi denedi
Kurtulmuş: Bremen Mızıkacıları ittifakıKurtulmuş: Bremen Mızıkacıları ittifakı

En Çok Okunan Haberler

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

Mansur Yavaş ve anket sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama

Mansur Yavaş ve anket sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama

TOKİ'de emekliler için konut başvuruları bugün başladı

TOKİ'de emekliler için konut başvuruları bugün başladı

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

Diğer Haberler
Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilen mektubu paylaştı

Twitter'dan paylaştı! İşte o mektup

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Bahçeli: Erdoğan ile kanka halindeyiz

Bahçeli'den Erdoğan çıkışı: Kankayız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Özel' telefon! Twitter'dan paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Özel' telefon! Twitter'dan paylaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.