Mustafa Sandal'ın son halini görenler çok şaşırdı! Yüzündeki değişim gündem oldu! Estetik mi yaptırdı?

Son günlerde magazin gündeminde sık sık yer alan Mustafa Sandal'ın yüzündeki değişim sosyal medyayı salladı. Yanaklarına dolgu yaptıran Sandal'ın son hali epey dikkat çekti.

2.sayfada yer alan habere göre; yüzündeki değişim ile birlikte hakkında estetik haberleri ortaya çıkan Mustafa Sandal, daha önce estetik iddiaları için ''Birkaç kere botoks yaptırdım. Mimiklerim benim için çok önemli. Onun dışında sadece cilt bakımı yaptırıyorum' demişti.

Ünlü ismin son haline sosyal medyada yorum yağdı. Ünlü isme; 'Ne hale gelmiş', 'Estetiği abartmış', 'Mimikleri artık önemsiz çünkü kalmamış', 'Ne olmuş bu adama' gibi yorumlar yapıldı.

YELİ YEŞİLMEN'DEN YORUM GECİKMEDİ

Mustafa Sandal'ın son haline Yeliz Yeşilmen'den yorum gecikmedi. Yeşilmen, 'Bu kim Musti mi? Yok artık ne yaptı yüzüne? Hayır ya erkekler estetik yaptırmasın lütfen' ifadelerini kullandı.

