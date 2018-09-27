Mustafa Sarıgül'den dikkat çeken 'Erdoğan' fotoğrafı

Haberler.com'da yer alan habere göre; Mart 2019'da yapılması planlanan yerel seçimde Şişli'den yeniden aday olacağı konuşulan Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesabından Erdoğan'la fotoğrafını paylaştı.

NOT DÜŞTÜ

1970'li yıllarda Başkan Erdoğan'la birlikte İETT Spor'da futbol oynadığını belirten Mustafa Sarıgül, ilk kez gün yüzüne çıkan bir de fotoğraf paylaştı. Erdoğan'la aynı takımda yer aldığı fotoğrafı "1970'li yıllar... İETT Spor'da bir dönem Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da top koşturmuştuk" notuyla paylaşan Sarıgül, takipçilerini şaşırtmayı başardı.

'GÖZÜNE Mİ GİRMEYE ÇALIŞIYORSUN?'

Kısa sürede çok sayıda beğeni ve paylaşım alan fotoğrafın altına "Seçimlerde 'Akp'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olmak istiyorum' deseniz ya şuna", "Hayırdır nedir bu ortak bir şeyler bulma çabası, CHP'den umduğunuzu bulamayınca saf mı değiştirmeye başladınız?", "Eeee ne olmuş o zaman top koşturduysan. Şimdi Başkan'ın gözüne mi girmeye çalışıyorsun?" şeklinde yorumlar yapıldı.





