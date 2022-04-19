HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mustafa Sarıgül'den "genel af" çağrısı: Bayram öncesi...

Mustafa Sarıgül'den "genel af" çağrısı: Bayram öncesi...

19.04.2022 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den dikkat çeken bir genel af çağrısı geldi. Sarıgül, "Uyuşturucuya, teröre, kadın cinayetlerine ve çocuk suçlarına karışmamış binlerce kader mahkumu, bayram öncesi genel af beklemekte." dedi.

Mustafa Sarıgül'den "genel af" çağrısı: Bayram öncesi...

İskilip'te esnafı ziyaret edip vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Sarıgül, Muhtarlar Derneği ile Esnaf Kefalet Kooperatifi'ni ziyaret ettikten sonra partililerle iftarda bir araya geldi.

Sarıgül, burada yaptığı konuşmada, Ramazan Bayramı'nın yaklaştığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'mizde 325 bin kader mahkumu var, 275 bin de ne yazık ki yatacak yer var. Kader mahkumları bayram öncesi bir af bekliyor. Özellikle uyuşturucuya, teröre, kadın cinayetlerine ve çocuk suçlarına karışmamış binlerce kader mahkumu, bayram öncesi genel af beklemekte. Türkiye Değişim Partisi olarak bütün siyasi partileri göreve çağırıyoruz, mutlaka genel affı bayramdan önce çıkarmamız lazım. Kader mahkumlarını da sevindirmemizin şart olduğunu görüyorum. Bayram öncesi kardeşlik hukuku için, toplumsal barış için genel affa ihtiyaç var."

İskilip'e siyaset yapmak için gelmediğini ifade eden Sarıgül, TDP'ye gönül veren insanlarla bir arada olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Sarıgül, "Mübarek akşamda siyaset yapılmaz. TDP, kötülemek, karalamak için yollarda değil. Çare bulmak için yollardayız. Dertlere derman olmak için yollardayız." diye konuştu.

Partili yöneticilerden sabah namazında kalkıp, saat 23.00'e kadar insanlarla selamlaşmalarını isteyen Sarıgül, "Örfümüze, töremize, bayrağımıza, toprağımıza bağlı olan, inançlarımıza saygı gösteren bütün yurttaşlarımızla el ele, omuz omuza olmayı Allah bize nasip etsin." ifadelerini kullandı.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Davutoğlu'ndan mülteci çıkışı: 'Göndereceğiz' demek...Davutoğlu'ndan mülteci çıkışı: 'Göndereceğiz' demek...
Film gibi! Önce pusuya düşürdüler ve...Film gibi! Önce pusuya düşürdüler ve...
Rus askerleri kente girdi, sokak çatışmaları başladı!Rus askerleri kente girdi, sokak çatışmaları başladı!
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Sarıgül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Başörtüsünü çıkaran ünlü fenomen gündem oldu

Başörtüsünü çıkaran ünlü fenomen gündem oldu

Bakan Bilgin tek tek yanıtladı! Bayram ikramiyesi...

Bakan Bilgin tek tek yanıtladı! Bayram ikramiyesi...

Bakan Soylu: 'Birkaç saate açıklayacağım'

Bakan Soylu: 'Birkaç saate açıklayacağım'

Son anket sonuçları! AK Parti ve MHP'lilerin yanıtı dikkat çekti

Son anket sonuçları! AK Parti ve MHP'lilerin yanıtı dikkat çekti

Ülkelere göre penis boyları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

Ülkelere göre penis boyları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

Konya'da 7 kişiyi katletti! Mahkemede verdiği cevapla pes dedirtti

Konya'da 7 kişiyi katletti! Mahkemede verdiği cevapla pes dedirtti

İlginizi Çekebilir

Seri sperm donörü! Bağış turunun ardından 55 çocuğu olacak

Seri sperm donörü! Bağış turunun ardından 55 çocuğu olacak

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Görenler tanıyamıyor! Servet harcadı: Ailem beni reddetti

Görenler tanıyamıyor! Servet harcadı: Ailem beni reddetti

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.