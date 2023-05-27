HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mustafa Sarıgül'den Muharrem İnce sorusuna olay yanıt! 'Nankör insandan...'

Mustafa Sarıgül'den Muharrem İnce sorusuna olay yanıt! 'Nankör insandan...'

27.05.2023 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk tur öncesi çekilen ve ikinci turda tarafsız kalacaklarını açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrrem İnce'nin sosyal medyadan yaptığı ‘Pazartesi başlıyoruz’ paylaşımı gündem oldu. CHP'den vekil seçilen Mustafa Sarıgül, İnce için "Siyaset şudur; omurga ister, dik duruş ister en önemlisi de siyaset vefa ister. Vefasız insanlar taş olur. Nankör insanlardan hiçbir şey olmaz" dedi.

Mustafa Sarıgül'den Muharrem İnce sorusuna olay yanıt! 'Nankör insandan...'

Türkiye, yarın Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ikinci kez sandık başına gidiyor. Gözler yarına çevrilirken ilk tur öncesinde çekilen ve ikinci turda tarafsız kalacaklarını ifade eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrrem İnce'nin, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım çok konuşuldu.

645a416450acca1f58bb1a1c

"PAZARTESİ GÜNÜ ÜZERİMİZİ ÇIRPIP YENİDEN BAŞIYORUZ"

İnce, paylaşımda "Biliriz ki; fitne zamanı oturan, ayakta durandan; ayakta duran, yürüyenden; yürüyen koşandan hayırlıdır. Yaylarımızı kırdık, kirişlerimizi parçaladık, kılıçlarımızı taşa vurduk. Ölen olduk, öldüren olmadık. Halkımıza yalan söylemedik, hileye başvurmadık. Terör örgütlerinin hain planlarına karşı dik durduk, boyun eğmedik. Herkesi üçüncü yola; Akla, Adalete ve Ahlaka çağırdık, fettan sesimizi kıstı, duyulmadık. Vazgeçtik mi? Asla! Pazartesi günü üzerimizi çırpıp yeniden başlıyor, “İçimizde Cumhuriyetin neşesi” ile yollara düşüyoruz" dedi.

MUSTAFA SARIGÜL: NANKÖR İNSANLARDAN HİÇBİR ŞEY OLMAZ

Muharrem İnce’nin ‘Pazartesi başlıyoruz’ açıklaması hakkında konuşan Mustafa Sarıgül çok çarpıcı ifadeler kullandı:

"Ben Muharrem Bey konusuna fazla girmek istemiyorum. Sadece üzülüyorum ama yine de birkaç cümle söylemek istiyorum. Siyasette aldığınız bazı kararlar üstünüzü çırpmakla geçmez sizin üstünüze yüzde 100 yapışır. Adama sorarlar tehlike kapıdayken ne yaptın, cumartesi ne yaptın, pazar ne yaptın da pazartesini neden bekledin. Siyaset şudur; omurga ister, dik duruş ister en önemlisi de siyaset vefa ister. Vefasız insanlar taş olur. Nankör insanlardan hiçbir şey olmaz. Kızarak küserek veya siyasi ihtirasla değil siyaseti mutlaka ilkeli yapmak lazım. Siyasi çizginize de uygun hareket etmek lazım. Türkiye’nin geleceğinin söz konusu olduğu böyle bir seçimde ayrılıkları bir kenara bırakmalıyız. Siyasi heves ve ihtiraslardan da mutlaka sıyrılmamız lazım.

2 (3)

"ŞU AN SİYASİ KARİYER HESAPLARI YAPMA ZAMANI DEĞİL"

Bugün önemli bir gün bugün ayrışma günü değil bugün bütünleşme günü. Zaman uzlaşma ve kucaklaşma günüdür. Mustafa Sarıgül Pazar akşamı ne yapacak? Bu soru önemli bir soru ben hayatım boyunca omurgalı siyaset yaptım. Ben Erzincanlıyım delikanlıyım ve mertim. Ben Pazar günü akşam sonuçlar alındıktan sonra sayın Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu’nun yanında olacağım ve olmaya da her zaman onurla ve gururla devam edeceğim. Kılıçdaroğlu’na ülkenin ihtiyacı var Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı olmasından başka hiçbir şey düşünmüyorum. Şu an siyasi kariyer hesapları yapma zamanı değil."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
28 mayıs mesajı! 'Sensiz olmaz' diyerek seslendi28 mayıs mesajı! 'Sensiz olmaz' diyerek seslendi
İnce, pazartesi gününü işaret etti! 'Yeniden başlıyoruz' deyip... İnce, pazartesi gününü işaret etti! 'Yeniden başlıyoruz' deyip...
Yüzde 11,6 damgasını vurdu! 'Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?'Yüzde 11,6 damgasını vurdu! 'Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?'
Anahtar Kelimeler:
seçim Muharrem İnce Mustafa Sarıgül Memleket Partisi

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'dan maç biter bitmez Fatih Terim sözleri!

Arda Turan'dan maç biter bitmez Fatih Terim sözleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücrete zam açıklaması: Hesaplamalar sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücrete zam açıklaması: Hesaplamalar sürüyor

Evine gelen kardeşinden 5 dakikalık cinsel ilişki izni istedi! Olay diyalog

Evine gelen kardeşinden 5 dakikalık cinsel ilişki izni istedi! Olay diyalog

Ses getirecek sözler! 'Erdoğan'a oy verin ama sızlanmayın'

Ses getirecek sözler! 'Erdoğan'a oy verin ama sızlanmayın'

Meral Akşener sahneden İlber Ortaylı'ya seslendi

Meral Akşener sahneden İlber Ortaylı'ya seslendi

Tırın çarptığı yolcu otobüsü küle döndü! Yaralılar var

Tırın çarptığı yolcu otobüsü küle döndü! Yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Ünlü oyuncunun cansız bedeni yerin altındaki sandıktan çıktı

Ünlü oyuncunun cansız bedeni yerin altındaki sandıktan çıktı

Sosyal medyadan isyan etti! “Uçak koridorlarına sığmıyorum”

Sosyal medyadan isyan etti! “Uçak koridorlarına sığmıyorum”

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Sevgilisiyle öpüşen eşini görünce sinirlerine hakim olamadı

Sevgilisiyle öpüşen eşini görünce sinirlerine hakim olamadı

4 yıl önce ölen rahibeyi mezarından çıkarttılar! “Mucize” diyerek...

4 yıl önce ölen rahibeyi mezarından çıkarttılar! “Mucize” diyerek...

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.