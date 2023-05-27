Mustafa Sarıgül'den Muharrem İnce sorusuna olay yanıt! 'Nankör insandan...'

Türkiye, yarın Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ikinci kez sandık başına gidiyor. Gözler yarına çevrilirken ilk tur öncesinde çekilen ve ikinci turda tarafsız kalacaklarını ifade eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrrem İnce'nin, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım çok konuşuldu.

"PAZARTESİ GÜNÜ ÜZERİMİZİ ÇIRPIP YENİDEN BAŞIYORUZ"

İnce, paylaşımda "Biliriz ki; fitne zamanı oturan, ayakta durandan; ayakta duran, yürüyenden; yürüyen koşandan hayırlıdır. Yaylarımızı kırdık, kirişlerimizi parçaladık, kılıçlarımızı taşa vurduk. Ölen olduk, öldüren olmadık. Halkımıza yalan söylemedik, hileye başvurmadık. Terör örgütlerinin hain planlarına karşı dik durduk, boyun eğmedik. Herkesi üçüncü yola; Akla, Adalete ve Ahlaka çağırdık, fettan sesimizi kıstı, duyulmadık. Vazgeçtik mi? Asla! Pazartesi günü üzerimizi çırpıp yeniden başlıyor, “İçimizde Cumhuriyetin neşesi” ile yollara düşüyoruz" dedi.

Biliriz ki; fitne zamanı oturan, ayakta durandan; ayakta duran, yürüyenden; yürüyen koşandan hayırlıdır. Yaylarımızı kırdık, kirişlerimizi parçaladık, kılıçlarımızı taşa vurduk. Ölen olduk, öldüren olmadık. Halkımıza yalan söylemedik, hileye başvurmadık. Terör örgütlerinin hain… — Muharrem İNCE (@vekilince) May 26, 2023

MUSTAFA SARIGÜL: NANKÖR İNSANLARDAN HİÇBİR ŞEY OLMAZ

Muharrem İnce’nin ‘Pazartesi başlıyoruz’ açıklaması hakkında konuşan Mustafa Sarıgül çok çarpıcı ifadeler kullandı:

"Ben Muharrem Bey konusuna fazla girmek istemiyorum. Sadece üzülüyorum ama yine de birkaç cümle söylemek istiyorum. Siyasette aldığınız bazı kararlar üstünüzü çırpmakla geçmez sizin üstünüze yüzde 100 yapışır. Adama sorarlar tehlike kapıdayken ne yaptın, cumartesi ne yaptın, pazar ne yaptın da pazartesini neden bekledin. Siyaset şudur; omurga ister, dik duruş ister en önemlisi de siyaset vefa ister. Vefasız insanlar taş olur. Nankör insanlardan hiçbir şey olmaz. Kızarak küserek veya siyasi ihtirasla değil siyaseti mutlaka ilkeli yapmak lazım. Siyasi çizginize de uygun hareket etmek lazım. Türkiye’nin geleceğinin söz konusu olduğu böyle bir seçimde ayrılıkları bir kenara bırakmalıyız. Siyasi heves ve ihtiraslardan da mutlaka sıyrılmamız lazım.

"ŞU AN SİYASİ KARİYER HESAPLARI YAPMA ZAMANI DEĞİL"

Bugün önemli bir gün bugün ayrışma günü değil bugün bütünleşme günü. Zaman uzlaşma ve kucaklaşma günüdür. Mustafa Sarıgül Pazar akşamı ne yapacak? Bu soru önemli bir soru ben hayatım boyunca omurgalı siyaset yaptım. Ben Erzincanlıyım delikanlıyım ve mertim. Ben Pazar günü akşam sonuçlar alındıktan sonra sayın Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu’nun yanında olacağım ve olmaya da her zaman onurla ve gururla devam edeceğim. Kılıçdaroğlu’na ülkenin ihtiyacı var Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı olmasından başka hiçbir şey düşünmüyorum. Şu an siyasi kariyer hesapları yapma zamanı değil."



