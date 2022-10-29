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Mustafa Sarıgül'den Togg açıklaması! 'Yerli malı yurdun malı herkes onu kullanmalı'

29.10.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerli otomobil Togg, Gemlik’teki üretim üssünün bugün faaliyete geçmesiyle birlikte seri üretime başlayacak. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Togg'un banttan inme töreni öncesi çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Sarıgül, "Biz ekonomik milliyetçilikten yanayız. Yerli malı yurdun malı herkes onu kullanmalı." ifadelerini kullandı.

Mustafa Sarıgül'den Togg açıklaması! 'Yerli malı yurdun malı herkes onu kullanmalı'

Türkiye'nin merakla beklediği Togg, bugün banttan iniyor. Tarihi tören öncesi açıklamalarda bulunan Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Ekonomik milliyetçilikten yana olduklarını dile getiren Sarıgül, şu ifadeleri kullandı:

'SIRAMIZ GELİNCE BİZ DE ALACAĞIZ'

"Biz ekonomik milliyetçilikten yanayız. Yerli malı yurdun malı herkes onu kullanmalı. Bugüne kadar Alman arabalarına, Fransız arabalarına, İtalyan arabalarına güle güle. Hoş geldin Togg. Sıramıza girdik, sıramız gelince biz de alacağız. Türkiye için bir gurur vesilesidir. Yatırımcıları kutluyorum, ellerini büyük bir taşın altına koydular, çok büyük bir risk aldılar. Hepimiz ne kadar bayrağımıza bağlıysak yerli malımıza da sahip çıkmamız lazım."

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'HOŞ GELDİN TOGG'

Sarıgül, dün Düzce'de yaptığı açıklamada Togg'un açılışına göğsünü gere gere gere gideceğini söylemişti. Sarıgül, "Sevgili kardeşlerim Togg bir siyasi malzeme değildir. Türkiye’mizin üretmiş olduğu önemli yerli aracımızın ilkidir. O nedenle yerli malı yurdun malı herkes onu kullanmalı, göğsümü gere gere Togg’un açılışına gideceğim. Togg’u üreten yatırımcıları kutlayacağım ve Togg’un bayrağımıza, toprağımıza, ulusuna hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum ve buradan altını çizerek bir kez daha söylüyorum ki; Alman arabalarına, Fransız arabalarına güle güle hoş geldin Togg" diye konuşmuştu.

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