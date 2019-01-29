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Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

SEÇİM HABERLERİ  | 29.01.2019 12:47 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta CHP'den istifa ettiğini duyuran Mustafa Sarıgül yarın saat 12.00'de DSP Genel Merkezi'ni ziyaret edecek ve DSP'den adaylığını açıklayacak.

Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

CHP’den Şişli Belediye Başkan aday adayı olan Mustafa Sarıgül, adaylık sürecinde yaşananlar nedeniyle partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Sarıgül, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin daha çok yıpranmaması için ve ya kendi içlerinde ya da benimle ne hesapları olduğunu bilmediğim CHP yönetimini ve Sayın Kılıçdaroğlu’nu rahatlatmak adına yıllarımı verdiğim, içinde olmaktan onur duyduğum ve hep duyacağım Cumhuriyet Halk Partisi’nden üzülerek istifa ediyorum” demişti.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
sarı mısın nesin bi git
bunda kabahat oraya gec buraya gec sıyaset durust olmalı birde yanar dönerler istıfa edince geriye kabul edilmemeli menfeatcılar ödüllendirilmemeli
Hayırlısı inşallah:)
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