Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

CHP’den Şişli Belediye Başkan aday adayı olan Mustafa Sarıgül, adaylık sürecinde yaşananlar nedeniyle partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Sarıgül, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin daha çok yıpranmaması için ve ya kendi içlerinde ya da benimle ne hesapları olduğunu bilmediğim CHP yönetimini ve Sayın Kılıçdaroğlu’nu rahatlatmak adına yıllarımı verdiğim, içinde olmaktan onur duyduğum ve hep duyacağım Cumhuriyet Halk Partisi’nden üzülerek istifa ediyorum” demişti.

