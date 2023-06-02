Mustafa Sarıgül: 'Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya devam edeceğiz'

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ve seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"DEMOKRASİLERDE HER OY EŞİT AĞIRLIĞA SAHİPTİR"

Sarıgül, seçim sonuçlarına bakıldığında, milletin iktidar ve muhalefete birtakım mesajlar verdiğini belirterek, "Milletimiz kendini yönetecek kadroları seçme hakkını kullanmıştır. Muhalefet seçim sonuçları nedeniyle kaygılara kapılıp, asla ve asla 'Demokratik, laik Cumhuriyet tehdit altındadır' dememelidir. İktidar da 'Biz kazandık, herkes kendini buna göre ayarlasın' şeklinde bir tavra girmemelidir. İktidar partilerinin ve özellikle ülkeyi yönetme sorumluluğu taşıyanların muhalefete verilen oylara çok daha fazla saygı göstermesi lazımdır. Demokrasilerde her oy eşit ağırlığa sahiptir. Bu eşitlik demokrasinin namusudur, faziletidir. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin eşit vatandaşlarıyız. AK Parti ve Sayın Erdoğan'a oy vermeyen vatandaşlar da asla ve asla bir kenara itilmemelidir" dedi.

KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMASI

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sarıgül, CHP'den ayrılıp ayrılmayacağına dair, "Ben Erzincan'lıyım. Etrafı dağlık, ortası bağlık bir yerden geliyorum. Rüzgarının sert, delikanlısının mert olduğu bir yerden geliyorum. Ben Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Büyük bir oy farkı yakaladık. Ama bilelim ki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği olmasaydı seçilme şansım çok zayıftı. Biz vefalıyız. CHP çatısı altında seçime giren arkadaşlarımız hiç olmazsa yeminlerini yapsalardı da ondan sonra istifa etselerdi. Biz de öyle bir şey olmaz. Biz de vefa vardır. Önümüzdeki günlerde arkadaşlarımızla değerlendirme yapacağız, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya devam edeceğiz" diye yanıt verdi.

Sarıgül ayrıca, Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilen Can Atalay'ın halen hapiste tutulmasının doğru olmadığını söyledi.

Kaynak: DHA

