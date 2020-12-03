HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Mustafa Sarıgül yeni partinin kuruluş tarihini açıkladı

Mustafa Sarıgül yeni partinin kuruluş tarihini açıkladı

03.12.2020 15:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Mustafa Sarıgül yeni partinin kuruluş tarihini açıkladı

Türkiye Değişim Hareketi Lideri Mustafa Sarıgül, partilerinin 20 Aralık’ta resmen kurulacağını açıkladı. Sarıgül, “Bu parti; benim partim, sizin partiniz değil, Allah izin verirse 83 milyonun partisi olacak” dedi.

Pandemi önlemleri nedeniyle Ankara’da belirli sayıda kurucu ve teşkilat mensubu ile bir araya gelen Türkiye Değişim Hareketi Lideri Mustafa Sarıgül, partilerinin 20 Aralık Pazar günü resmen kurulacağını açıkladı. O gün kuruluş dilekçesini verecek olan Sarıgül, kurucularla birlikte Anıtkabir’i ziyaret edecek. Sarıgül, partinin adı, logosu ve kurumsal kimliğini ise kuruluştan 3 gün önce 17 Aralık Perşembe günü kamuoyu ile paylaşacak.

“TÜRKİYE DEĞİŞİM HAREKETİ PARTİLEŞME KARARINI ALMIŞTIR”

Mustafa Sarıgül, “Milyonlarca fedakar, cefakar arkadaşımızın sevgiyle büyüttüğü Türkiye Değişim Hareketi partileşme kararını almıştır. Türkiye Değişim Hareketi siyasete yeni bir soluk getirmek, mevcut kalıpları kırmak, yitirilmiş umutları yeşertmek üzere bugün bu an itibarıyla büyük Türk milletinin karşısında olmaktan gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.

Partinin Türkiye’ye yeni bir soluk getirmek için yola çıktığını vurgulayan Sarıgül, “Partimizi barış ve güvenliği koruma, insan hakları, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlama, fakirlikle mücadele günü olan 20 Aralık 2020 günü resmen kuruyoruz. Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. Bu parti; benim partim, sizin partiniz değil, Allah izin verirse 83 milyonun partisi olacak. 83 milyonu kucaklayacak. Partimizin ismini, logosunu, kurumsal kimliğini 17 Aralık 2020 günü bütün ulusumuzla paylaşacağız. Partimizin ülkemizin iç ve dış konulara getirdiği çözümleri ülkemizi bu çıkmazdan kurtaracak programımızı kuruluş günü olan 20 Aralık 2012’de umudun merkezi olan genel merkezimizde bütün umudumuz ile paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

Mustafa Sarıgül'ün yeni partisinin ismi belli oldu! Cumhur İttifakı'na mı katılacak?Mustafa Sarıgül'ün yeni partisinin ismi belli oldu! Cumhur İttifakı'na mı katılacak?

“PARTİMİZİ İKİ GENEL SEÇİMDE İKTİDARA TAŞIYAMAYAN GENEL BAŞKAN İSTİFA EDECEK”

Partide adaleti sağlayarak ön seçimi vazgeçilmez ön prensip kabul edeceklerini belirten Sarıgül, “Buradan ilan ediyorum partimizi iki genel seçim iktidara taşıyamayan genel başkan istifa edecek. Üzerine basarak ifade etmek istiyorum; devrim lafla olmaz, reform ve değişim lafla olmaz. Bir siyasi partinin genel başkanı partisini iki genel seçimde iktidara taşıyamıyorsa o koltuğu bırakacak” diye konuştu.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim insanları 'anahtar gen'i bulundu! Doğruysa...Bilim insanları 'anahtar gen'i bulundu! Doğruysa...
İmamoğlu: ‘Yalnız berbere bile gitme’ dedilerİmamoğlu: ‘Yalnız berbere bile gitme’ dediler
A101 market güncel çalışma saatleri!A101 market güncel çalışma saatleri!

En Çok Okunan Haberler

2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!

2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!

İhbara giden polislere ateş açıldı! 1 polis şehit oldu

İhbara giden polislere ateş açıldı! 1 polis şehit oldu

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Bilim Kurulu üyesinden karantina açıklaması: Değişebilir

Bilim Kurulu üyesinden karantina açıklaması: Değişebilir

Yasak vakti sokağa çıkan boksör dehşet saçtı

Yasak vakti sokağa çıkan boksör dehşet saçtı

Siirt'te şiddetli deprem!

Siirt'te şiddetli deprem!

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Bu millet seni affetmeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Bu millet seni affetmeyecek

Ekrem İmamoğlu suikast iddialarını doğruladı: ‘Yalnız berbere bile gitme’ dediler

İmamoğlu: ‘Yalnız berbere bile gitme’ dediler

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan sert eleştiri: Size acı bir reçete yazalım

Babacan'dan sert eleştiri: Size acı bir reçete yazalım

Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiasıyla ilgili İçişleri Bakanı Soylu'dan açıklama

İmamoğlu'na suikast iddiasıyla ilgili Soylu'dan ilk açıklama

Menemen'de yeni belediye başkanı kim oldu? AK Parti seçime itiraz edecek

Menemen'de AK Parti seçime itiraz edecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.