Muş'taki terör operasyonu

Muş'un Varto ilçesinde PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bölücü terör örgütü mensuplarının şehir ve kırsal yapılanmasına yönelik çalışmalarda, Yılanlı köyü yolunda, 10 Ekim'de, 5 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"11 Ekim 2018 günü olay yeri ve çevresinde yapılan inceleme ve aramalarda bölücü terör örgütü mensuplarının üzerinde ve olay mahallinde, 3 kalaşnikof piyade tüfeği, M-16 piyade tüfeği,

7 el bombası, şarjör, mühimmat,

3 telsiz ve 2 dürbün ile muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir."

Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, "İlimizde, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışıyla, gerek toplum gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla işbirliği içerisinde, halkımızın huzuru ve devletimizin selameti için terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine ve engellenmesine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

