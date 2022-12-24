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Müstehcen sitede kendisini ‘son bakire’ olarak tanıtmıştı! Noel Baba’dan isteği şaşırttı... “Bay Doğru’yu arıyorum”

24.12.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkinlere özel olarak tasarlanan bir sosyal medya uygulaması üzerinden seksi fotoğraf ve videolarını satarak geniş bir hayran kitlesine ulan Kerolay Chaves geçtiğimiz aylarda kendisini platformdaki son bakire olarak tanıtmıştı. Fenomen isim yeni yılın öncesinde Noel Baba’dan isteklerini paylaştı. Chaves’in talepleri takipçilerini bile şaşırttı.

Müstehcen sitede kendisini ‘son bakire’ olarak tanıtmıştı! Noel Baba’dan isteği şaşırttı... “Bay Doğru’yu arıyorum”

OnlyFans fenomeni Kerolay Chaves, her yeni yılda Noel Baba’ya isteklerini ilettiği bir liste hazırladığını söyledi ve bu yılki isteklerini hayranlarıyla paylaştı. Yetişkin uygulamada son bakire olduğunu iddia eden fenomen isim yakışıklı ve sadık bir erkek arkadaş istediğini söyledi. Kendisine ihanet etmeyecek bir sevgili istediğini söyleyen Chaves, “Bay Doğru’yu arıyorum” dedi.

KRİTERLERİNİ TEK TEK SAYDI

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Erkeklerin sadakat konusunda büyük zorluk yaşadığını ifade eden Chaves, “Sadık olanların beni yatakta mutlu edemeyeceğini düşünüyorum. Bana istediğim hayatı verip beni aldatmayacak bir erkek yok mu? Bir ilişki kurmak, bir kişiye bağlanmak istiyorum. Çalışmamı ve kariyerimi anlıyor olmamı. Çünkü içeriklerim yüzünden beni yargılayarak aldatmaya hakkı olduğunu düşünmesi yanlış olur” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Noel Baba OnlyFans

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