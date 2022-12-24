Müstehcen sitede kendisini ‘son bakire’ olarak tanıtmıştı! Noel Baba’dan isteği şaşırttı... “Bay Doğru’yu arıyorum”

OnlyFans fenomeni Kerolay Chaves, her yeni yılda Noel Baba’ya isteklerini ilettiği bir liste hazırladığını söyledi ve bu yılki isteklerini hayranlarıyla paylaştı. Yetişkin uygulamada son bakire olduğunu iddia eden fenomen isim yakışıklı ve sadık bir erkek arkadaş istediğini söyledi. Kendisine ihanet etmeyecek bir sevgili istediğini söyleyen Chaves, “Bay Doğru’yu arıyorum” dedi.

KRİTERLERİNİ TEK TEK SAYDI

Erkeklerin sadakat konusunda büyük zorluk yaşadığını ifade eden Chaves, “Sadık olanların beni yatakta mutlu edemeyeceğini düşünüyorum. Bana istediğim hayatı verip beni aldatmayacak bir erkek yok mu? Bir ilişki kurmak, bir kişiye bağlanmak istiyorum. Çalışmamı ve kariyerimi anlıyor olmamı. Çünkü içeriklerim yüzünden beni yargılayarak aldatmaya hakkı olduğunu düşünmesi yanlış olur” dedi.