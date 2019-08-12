HABER

Müşterek Harekat Merkezi için ABD'li askerler Şanlıurfa'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 15:03 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da ABD ile Türkiye arasında varılan mutabakat sonrası kurulan 'Müşterek Harekat Merkezi'nde görevlendirilecek ilk Amerikalı askerler kente ulaştı.

Müşterek Harekat Merkezi için ABD'li askerler Şanlıurfa'da

ABD ile Türkiye arasında 5-7 Ağustos tarihlerini arasında düzenlenen toplantılarda Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölgenin tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye’de Müşterek Harekat Merkezi kurulması mutabakatına varıldı. Mutabakat çerçevesinde Şanlıurfa'da Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Merkezde görev yapacak 90 kişilik ilk Amerikalı askeri birlik ise bugün kente geldi. Şanlıurfa GAP Havaalanı'na inen askerler daha sonra otobüslerle hareket ederek merkeze ulaştı.

(DHA)

Mezarlık ziyareti yapanları paraya boğduMezarlık ziyareti yapanları paraya boğdu
Kaputaş Plajı'da bayram yoğunluğuKaputaş Plajı'da bayram yoğunluğu
Irak Özel Temsilcisi Eroğlu: “Türkiye Irak’a 5 milyar dolarlık kredi vermeyi taahhüt etti”Irak Özel Temsilcisi Eroğlu: “Türkiye Irak’a 5 milyar dolarlık kredi vermeyi taahhüt etti”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD asker Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Murat Dalkılıç paylaştı! 'Aşkım!'

Murat Dalkılıç paylaştı! 'Aşkım!'

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurban bayramı mesajları

Kurban bayramı mesajları

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sahibinden kaçan kurbanlık iki bina arasında sıkıştı

Sahibinden kaçan kurbanlık iki bina arasında sıkıştı

Kapadokya'ya bayramda yoğun ilgi

Kapadokya'ya turist akını

Burgazada'da yangın! Ekipler olay yerinde

Ormanlık alan yanıyor! Ekipler sevk edildi

Küçük çocuğa kan donduran işkence! Öğretmen anne ve sevgilisi tutuklandı

Küçük çocuğa kan donduran işkence!

Müşterileri rahatsız edince yaka paça gözaltına alındı!

Müşterileri rahatsız edince yaka paça gözaltına alındı!

Bursa'da hamamda korkunç olay! 10 yaşındaki çocuk havuza düştü

Hamamda korkunç olay! Çırpınmaya başlayınca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.