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Müşterileri Almanya, İngiltere ve Kanada! İşe iki inekle başladı, hayatı değişti

16.10.2021 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta mikro kredi desteğiyle 2017 yılında aldığı 2 ineğin sayısını 12'ye yükselten girişimci kadın, elde ettiği süt ürünlerini komşu illerin yanı sıra yurt dışına da gönderiyor. Muhlise Aygün, "Ürünlerimizi Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Almanya, Kanada ve Avusturya'da yaşayan vatandaşlarımıza da satıyoruz. Sipariş üzerine çalışıyoruz, çoğu zaman ürün yetiştirmekte zorlanıyoruz" şeklinde konuşuyor.

Müşterileri Almanya, İngiltere ve Kanada! İşe iki inekle başladı, hayatı değişti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki Eldelek Mahallesi'nde evinin ahırında hayvancılık yapmaya karar veren girişimci Muhlise Aygün'ün (44) mikro krediyle tanıştıktan sonra hayatı değişti.

Aygün, 2017 yılında aldığı teşvikle başladığı işinde bugün günde 250 litre süt elde ediyor. Sütlerden elde ettiği peyniri Türkiye'nin çeşitli illerine satan Aygün, kurduğu ticaret ağı sayesinde ürünlerini yurt dışına da gönderiyor.

2 İNEKLE BAŞLADI ŞİMDİ 12 İNEĞİ VAR

Muhlise Aygün, AA muhabirine, günde 25 kilogram peynir ürettiklerini söyledi.
Mikro krediyle tüm ailesinin hayatının değiştiğini belirten Aygün, şunları kaydetti:
"İlk olarak 16 bin lira kredi kullandım ve 2 inekle başladığım hayvancılıkta şu an 12 ineğim var. Geçimimizi bu hayvanlarla sağlıyoruz. İş yükünü eşimle birlikte paylaşıyoruz. Bu iş erkek gücü isteyen bir iştir. Eşim altını temizliyor, yemlerini veriyor. Ben de sağımını yapıyorum. Elde ettiğimiz sütü peynir yapıyorum. Evimizin geçimini de çocuklarımızın eğitimini de bu sayede sağlıyoruz."

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MÜŞTERİLERİ ALMANYA, KANADA, İNGİLTERE

Elde ettiği ürünleri ilk önce komşularına tattırdığını, onların beğenmesi durumunda müşterilere gönderdiğini anlatan Aygün, " Ürünlerimizi Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Almanya, Kanada ve Avusturya'da yaşayan vatandaşlarımıza da satıyoruz. Sipariş üzerine çalışıyoruz, çoğu zaman ürün yetiştirmekte zorlanıyoruz. Hayvan sayısını artırarak iş hacmimizi genişletmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

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Elbistan Mikro Kredi Şube Sorumlusu Tuba Öztürk de kırsalda yaşayan kadınlara verdikleri desteğin bundan sonraki süreçte de devam edeceğini söyledi.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Elbistan
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