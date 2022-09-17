Müşterilerinin darp ettiği taksici: Tacizci iftirası attılar

Ankara Altındağ’da meydana gelen olayda ticari taksi sürücüsü Ferhat Özdemir’in (43), 180 TL’lik yol ücretini ödemeyen 3 yolcu tarafından darbedildiği öne sürülmüştü. Bir erkek ve 2 kadın saldırgan tarafından linç girişimine maruz kalan Özdemir, yaşadığı korku dolu o anları İhlas Haber Ajansı’na anlattı. Vücuduna aldığı darbeler nedeniyle sağlık sıkıntıları olduğunu söyleyen Özdemir, saldırganların olay anında 500 lirasını çaldığını iddia etti. Aracında da 10 bin liralık maddi hasarın meydana geldiğini belirten Özdemir, yetkililerden yardım istedi.

“SIKINTILI HAREKETLERİ VARDI”

Saldırganların tuhaf hareketler sergilediğini söyleyen Özdemir, “Dün kimliğini bilmediğim şahısları aldım. Telefon yolcusuydum. Şahısların elleri yüzleri hep kesik içindeydi. Ne yaptıklarını bilmiyorlardı. Aldım onları. Hüseyin Gazi’ye gideceklerini söylediler. Götürdüm. Yolda giderken sıkıntılı hareketleri vardı. Araçtan indirmek istedim. İndiremedim üç kişi oldukları için. Sonra bir parkta durduk. Orada ücretin ne kadar olduğunu sordular. ‘120 lira verin yeter’ dedim. Ücreti vermediler. Başka bir taksinin içindeki başka bir genç geldi. Onun da aynı şekilde vücudu kesik içindeydi. ‘Sen ne yapıyorsun? Bizi mi dolandırıyorsun?’ diye hakaret ettiler bana. Ben de bu hakaretlerin üzerine devam edemeyeceğimi, sonunda sıkıntı doğacağını söyledim. Arabayı Altınay Caddesi’ne doğru sürdüm. Ben ne yapabilirim diye düşünürken Altınay Caddesi üzerinde aracın içinde bana saldırdılar” dedi.

“BİZ BURADA DİKEN ÜSTÜNDE ÇALIŞIYORUZ”

İş hayatında sürekli tehlikelerle karşılaştığını dile getiren Özdemir, “Kendimi kollamaya çalıştım. O sırada aracın içinde bulunan 500 lira paramı aldılar. Ben takip etmeye başladım. ‘Terbiyesizlik yapmayın, paralarımı verin’ dedim. Bunun üzerine ‘Sen bizi mi taciz ediyorsun?’ dediler. Arabamın mahvolması, benim darp edilmem doğru muydu? Biz hizmet yaparken bu şekilde muamele görmemiz hiç doğru değil. Biz burada diken üstünde çalışıyoruz. Taksimetre 180 lira yazmıştı. Ödemediler, ödemedikleri gibi üstüne iftira atmaya başladılar. Ben şu an sağ baş parmağımı kullanamıyorum. Nefes almakta zorlanıyorum, kaburgama taş geldiği için. Aracımda da 10 bin liralık maddi hasar oluştu. Arabada onların cep telefonu ile konuştum. Avukatın biri ile konuştum. Çocuk adliyeye götürüldüğünü beyan ediyordu. Avukat, ‘Önce notere götür bana vekaletname çıkarsınlar’ dedi. Onun üzerine de ‘Notere falan gerek yok, sen sürsene arabanı’ diyerek üstüme tacizde bulundular” diye konuştu.

(İHA)

