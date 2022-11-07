HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Müşterinin isteği berberi şaşkına çevirdi! "Beni döver misiniz"

Müşterinin isteği berberi şaşkına çevirdi! "Beni döver misiniz"

07.11.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da bir berberin müşterilerine anne terliğiyle masaj yapması yoğun ilgi görüyor.

Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde berberlik yapan Ercan Ocaklı, bir müşterisinin kendisinden kafasına “anne terliğiyle” vurarak masaj yapmasını istedi. Ocaklı önce değişik gelen bu masajı yapmak istemedi ancak müşteri ısrar edince terlikle masaj yaptı. Bu anları gören ve ilginç bulan vatandaşlar da terlikle masaj yaptırmaya başladı. Berberin “anne terlikli” masajı yurt dışında da duyulunca bazı vatandaşlar Almanya’dan masaj yaptırmaya geldi.

"ÇOK FAZLA TALEP VAR"

Müşterilerinin saçını köpükleyip daha sonra terlikle vurarak masaj yapan berber Ocaklı, “Müşterimiz geldi ve bizden özel bir isteği oldu. Beni döver misiniz dedi, çok şaşırdık bu istek karşısında. Daha sonra uygulamaya başladık ve gerçekten adam rahatlamaya başladı. Adam bayağı bir terapiye girdi ve stres attığını söyledi. Bu olay benim de hoşuma gitti çünkü vurdukça ben de stres atmaya başladım. Bunu gören diğer arkadaşlar da istemeye başladı. Arkadaşımız zaten Almanya’dan geldi, orada bu tarz şeyler yokmuş; biz de kendisine uyguladık. Terliği kafayı incitmediği için tercih ettik. Kalkıp odun kullanamayız ama terlik olduğu zaman incitmiyor. Bu masajı görenlerden çok fazla talep var” dedi.

"DAYAĞIMIZI YİYİP GİDİYORUZ"

Müşteri Burhan Çoban ise, “Başka platformlarda görmüştüm ve ben de denemek istedim. Vücuda iyi geldiğini duydum ve o şekilde yaptırdım, gerçekten de rahatlama oldu. Aslında yurt dışından bunun için gelmedim ama gelmişken de dayağımızı da yiyip gidiyoruz” diye konuştu.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu nasıl oyun? Görenler hayrete düştü! O anlar kameradaBu nasıl oyun? Görenler hayrete düştü! O anlar kamerada
Yunanistan'daki dinleme skandalı büyüyor! Başbakan Miçotakis'in başı dertteYunanistan'daki dinleme skandalı büyüyor! Başbakan Miçotakis'in başı dertte
Kabus yeniden hortladı! Mayıs ayının başından bu yana böylesi görülmediKabus yeniden hortladı! Mayıs ayının başından bu yana böylesi görülmedi
Anahtar Kelimeler:
Berber Adana

En Çok Okunan Haberler

Araba almayı düşünenler bu haberle sarsılacak!

Araba almayı düşünenler bu haberle sarsılacak!

'Galatasaray ile sözleşmemi feshettim!'

'Galatasaray ile sözleşmemi feshettim!'

Bakan Soylu duyurdu! Sabah 05.30'da başladı, çok sayıda kişiye gözaltı

Bakan Soylu duyurdu! Sabah 05.30'da başladı, çok sayıda kişiye gözaltı

Almanya'da Türk işçiydi artık milyoner! Herkes onu konuşuyor

Almanya'da Türk işçiydi artık milyoner! Herkes onu konuşuyor

"Üç ceset bulunmuş" dedi sosyal medyada olay oldu! Gözler o kazıda

"Üç ceset bulunmuş" dedi sosyal medyada olay oldu! Gözler o kazıda

Türkiye 'kuduz' teşhisi konulan çocuğu konuşuyor! 'Her şeye hazırım, bundan büyük acı yok'

Türkiye 'kuduz' teşhisi konulan çocuğu konuşuyor! 'Her şeye hazırım, bundan büyük acı yok'

İlginizi Çekebilir

Kalp sağlığını zırh gibi korur, hastalıkları uzak tutar

Kalp sağlığını zırh gibi korur, hastalıkları uzak tutar

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Hemen deneyin! Sadece 7 günde baştan aşağı yeniliyor

Hemen deneyin! Sadece 7 günde baştan aşağı yeniliyor

Dokunduğu yere şifa veriyor

Dokunduğu yere şifa veriyor

Puma spor ayakkabı kısa bir süreliğine 500 TL'ye düştü! Bu fırsatı kaçırmayın

Puma spor ayakkabı kısa bir süreliğine 500 TL'ye düştü! Bu fırsatı kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.