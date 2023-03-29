Müşterisine yaptığı deve kuşu kirpikler sosyal medyada viral oldu... 'Bu kadar da olmaz' dedirtti!

İpek kirpik ve takma kirpik uygulamaları çok kolay bir şekilde abartılı görünümlere sebep olabiliyor. Bu da daha bakımsız bir görünüm yaratıyor. Bir güzellik uzmanı, müşterisine kuş tüyüne benzeyen çok fazla takma kirpik taktığı için eleştirilerin odağı oldu.

Amerika'da yaşayan güzellik uzmanı uzmanı TikTok'ta dalgalanan kirpiklere olan sevgisiyle tanınıyor. Yayınladığı son videolardan birinde müşterisinin zifiri siyah ve kalın görünüme olan sevgisi nedeniyle oldukça yoğun bir kirpik taktırdığını paylaşan uzman kısa süre içerisinde binlerce yorum aldı.

KİRPİKLERE ÇEŞİTLİ BENZETMELER YAPTILAR

İnternet kullanıcılarının çoğu, bazılarının kuş tüyüne benzettiği kirpiklerden tamamen tüylerini diken diken etti. Ne yazık ki ABD merkezli profesyonel için, birçok TikTok hayranı da kirpik uzantılarının çok çirkin olduğu konusunda ısrar etti ve bunun yasa dışı hale getirilmesini istedi. Bir sosyal medya kullanıcısı "Bunlar deve kuşu kanatları" dedi.

SADECE MÜŞTERİSİNİN İSTEKLERİNİ YERİNE GETİRDİĞİNİ SÖYLEDİ

Biri videoya alınan müşterinin hayatını önemseyerek "Gözlerini video için açamıyorsan... Arabayı nasıl kullanacaksın?" dedi. Uzman gelen yorumlara karşı yalnızca müşterilerin isteklerini yerine getirdiğini söylemesi dışında eleştirilere yanıt vermedi.

