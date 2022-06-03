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  4. Müşteriye yanlışlıkla bin euro vermişti, o para geri geldi: Bana da amca oğlu haber verdi

Müşteriye yanlışlıkla bin euro vermişti, o para geri geldi: Bana da amca oğlu haber verdi

03.06.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te döviz bürosunda çalışan Burak Ok, dün müşterisine yanlışlıkla fazladan bin euro verdiğini söylemiş, paranın geri getirilmesini istemişti. Paranın fazladan verildiğini haberlerden öğrendiğini söyleyen Mehmet Çulcu, o gün kafasındaki karışıklıktan dolayı paranın fazladan verildiğini anlamadığını belirtti. Çulcu, ''3 defa saymama rağmen fazla verildiğini anlamadım. Beni amca oğlum aradı. ‘Sen euro mu aldın’ diye sordu. Haberleri söyledi. hemen geri getirip teslim ettim'' dedi.

Olay, Gaziantep Şahinbey ilçesi Alaybey Mahallesi Gaziler Caddesi'ndeki bir döviz bürosunda 25 Mayıs günü yaşandı. İddiaya göre, inşaat işçisi Mehmet Çulcu (44) belediyenin hesabına yatırdığı 60 bin TL’lik kentsel dönüşüm parasını euro’ya çevirmek için döviz bürosuna geldi. Döviz bürosu yetkilisi, kur karşılığında Çulcu’ya 3 bin 400 euro vermesi gerekirken yanlışlıkla 4 bin 400 euro verdi. Akşam kasayı hesaplayan döviz bürosu yetkilileri, kasada bin euro eksik olduğunu ve fazla para verildiğini fark edince büronun güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

PARAYI GETİRMESİ İÇİN ÇAĞRI YAPMIŞTI

Güvenlik kamerası kayıtlarından fazla paranın Çulcu’ya verildiği belirlenirken, döviz bürosu yetkilisi Burak Ok, verdiği röportajda parayı geri getirmesi için Çulcu’ya çağrı yapmıştı. Haber üzerine kendisine bin euro fazladan verildiğini öğrenen işçi Çulcu, fazladan bin euroyu döviz bürosuna getirerek teslim etti. Paranın fazladan verildiğini yayınlanan haberlerden öğrendiğini söyleyen Çulcu, o gün kafasındaki karışıklıktan dolayı paranın fazladan verildiğini anlamadığını belirtti.

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“PARAYI ALDIĞIM GİBİ EVDE KÖŞEYE ATMIŞTIM”

Kentsel dönüşüm projesinden dolayı belediyenin hesabına para yatırdığını aktaran Çulcu, “Evden çıkarak kiraya geçtik. Ev meselesinden dolayı kafam karışıktı. Burada da 3 defa saymama rağmen fazla verildiğini anlamadım. Kafam yerinde değildi. Ancak bin euro fazladan verilmiş. Farkına vardık ama iş işten geçmişti. Beni amcaoğlum aradı. Bana ‘Sen euro mu aldın’ diye sordu. Ben de nereden bildiğini sordum. O da bana haberleri söyledi. Ben de hemen geri getirip teslim ettim. Parayı aldığım gibi eve götürüp köşeye atmıştım” ifadelerini kullandı.

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“İNSANLIK ÖLMEMİŞ GERÇEKTEN”

Döviz bürosu yetkilisi Burak Ok, Mehmet Çulcu’ya teşekkür ederek, “Sağ olsun ağabey getirip parayı teslim etti. Duyarlı bir vatandaşımızmış. Bin euro ile kimse zengin olmaz ama ağabey duyarlılık gösterdi. Bizi boş çıkarmadı. Emeğimizi geri getirdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. İnsanlık ölmemiş gerçekten. Keşke herkes Mehmet ağabey gibi olsa” şeklinde konuştu.

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(İHA)

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