Mutasyon nedir? Mutasyon sonucu oluşan hastalıklar nelerdir?

DNA hasarı olarak da adlandırılan mutasyon kalıtsal olarak aktarılarak gelecek nesillerde gen bozukluklarına sebep olabilecek bir değişimdir. Bazı mutasyonlar genetik hasarlara neden olabilirken bazıları ise olmaz. Konu hakkında en sık sorulan soruları ve cevaplarını sizler için derledik.

Mutasyon Nedir?

Mutasyon genetik bir hastalık olarak bilinir. Bir canlının genomu içerisindeki DNA ya da RNA diziliminde ortaya çıkan kalıcı değişmeler olarak da tanımlanabilir. DNA ya da RNA molekülünün; radyasyon, X ışını, ultraviyole, ani sıcaklık değişimleri ve kimyasallar gibi birçok nedenle bozulmaya uğramasıyla oluşur. Bağışıklık sisteminin oluşumundan kansere kadar birçok farklı olayda mutasyon etkisi görülmektedir.

Mutasyon Kalıtsal Mıdır?

Mutasyonla ilgili en merak edilen sorulardan biri “Mutasyon kalıtsal mıdır?” sorusudur. Bu mutasyonun gerçekleştiği hücrelere bağlıdır. Canlının vücut hücrelerinde gerçekleşen mutasyonlar sadece o canlıyı etkiler. Örneğin kişinin ağzında oluşan bir mutasyon çocuğuna geçmez. Aynı şekilde beyinde oluşmuş bir mutasyon sonraki nesillere aktarılmaz. Fakat mutasyon üreme hücresi veya üreme ana hücresinde olmuşsa, bunun etkisi sonraki nesil için kaçınılmazdır. Üreme hücrelerinde (insan için sperm ve yumurtada) meydana gelen mutasyonlar sonraki nesillere direkt olarak aktarılır. Hatta bu hücrede oluşan mutasyon hücresi mutasyona uğrayan bireyi etkilemeyip sadece sonraki neslini etkileyebilir.