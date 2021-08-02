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Mutfağınızdaki malzemeler ile sinekleri uzaklaştırabilirsiniz

02.08.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivrisineklerle mücadele etmek, yaz günlerinin en can sıkıcı konularından biridir. Kaşıntıdan uyutmayan, kızarıklığıyla can sıkan sivrisinek ısırıklarına elbette bir çözüm var.

Mutfağınızdaki malzemeler ile sinekleri uzaklaştırabilirsiniz

Yapılan araştırmalara göre dişi sivri sinekler üreyebilmek için kana ihtiyaç duyuyor ve bu nedenle ısırıyor, genellikle 0 rh grubu kana sahip olan kişilere yönelmeyi tercih ediyor. Isırıklar bazen alerjik reaksiyon göstererek kişinin yaşam kalitesini düşürürken bazen ise sadece birkaç gün süren kabartılara sebep oluyor.

Sinek ısırığı olan bölgelere eczanelerde satılan jel veya merhemleri kullanabilirsiniz. Doğal yöntemler için ise bitkilerden veya özel karışımlardan destek alabilirsiniz.

ÇAY POŞETİ

Kullandığınız çay poşetini buzdolabında soğutun ve sonrasında sinek ısırığı olan bölgeye yerleştirerek 15 dakika bekleyin. Böylece kızarıklık azalacak ve kaşıntı bitecektir.

LİMON

Limon antiseptik özelliğe sahiptir, bu nedenle sinek ısırığı olan bölgeye limon suyu sürebilir veya limon kolonyası kullanabilirsiniz. Limon kolonyası içeriğindeki alkol ile kaşıntıyı azaltacaktır.

ELMA SİRKESİ

Her alanda kullandığımız elma sirkesi sinek ısırıklarına da doğal çözüm sunuyor. Bir pamuk yardımıyla elma sirkesini ısırık olan bölgeye uygulayabilir ve kaşıntıyı ortadan kaldırabilirsiniz.

BAL

Balın iyileştirici özelliği vardır bu nedenle sinek ısırıklarında kullanabilirsiniz. Balı, sorunlu bölgeye uyguladıktan 10 dakika sonra bölgeyi soğuk su ile temizlemelisiniz.

DENİZ SUYU/TUZLU SU

Tuzlu su, deniz suyu serinletici etkisiyle mikropların ölmesinde etkilidir. Deniz suyu şişliği ve kızarıklığı azaltarak böcek sokmalarını ve sinek ısırıklarının olumsuz etkilerini azaltacaktır.

limon

SİNEK KOVUCU BİTKİLERİ EVİNİZDE BULUNDURUN

Fesleğen, lavanta, karanfil ve limon gibi bitkilerin kokusu sinekleri rahatsız eder. Lavanta yağını su ile karıştırıp doğal sinek kovucu olarak kullanabilir veya yarım limona karanfil saplayıp sinekleri bulunduğunuz ortamdan uzaklaştırabilirsiniz.

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