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Yaz sıcağında rahat bir yürüyüş yapmak isteyenler için birbirinden şık sandaletler

02.08.2021 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıcak havalarda ferah ve rahat hissedeceğiniz sandalet modellerini sizler için listeledik.

Yaz sıcağında rahat bir yürüyüş yapmak isteyenler için birbirinden şık sandaletler

Sıcak havalarda en çok tercih edilen ayakkabı modellerinden olan sandaletler, sizlere ferah bir kullanım sağlıyor. Şık tasarımları ile göz dolduran bu sandaletler, tarzınızı yansıtmaya da yardımcı… Rahatlığı ve şıklığı bir arada sunan birbirinden farklı sandaletleri sizler için bir araya getirdik.

1- Konfor ve şıklık bir arada

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Hem rahatlıktan vazgeçemiyor, hem de şıklık mı arıyorsunuz? Öyleyse doğru yerdesiniz! Renk çeşitleri ve rahat yapısıyla yaz aylarının vazgeçilmezi olacak Rose sandaletleri bir kere alıştıktan sonra bırakamayacaksınız.

Rose Bayan Trekking Sandaletlere BURADAN ulaşabilirsiniz.

2- Şeritli rahat sandalet

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Ayağınızı tam kavrayacak olan Muggo sandaletler, birbirinden cezbedici renkleriyle ve elastik yapısıyla oldukça sevilen bir ürün.

Muggo Şeritli Kadın Sandaletlere BURADAN ulaşabilirsiniz.

3- Nem ve kokuya son!

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Eğer günlük bir ayakkabı arıyorsanız doğru yerdesiniz. Günlük ve sportif tarzıyla ister bol pantolon, isterseniz de dar pantolonla giyebileceğiniz Clarks sandaletler, uzun ömürlü ve darbe emici bir ayak tabanına sahip.

Clarks Kadın Solan Drift Düz Sandalete BURADAN ulaşabilirsiniz.

4- Hem şık, hem sade...

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İster elbise ister pantolon altına, her kıyafetle rahatlıkla kombinlenebilen bu sandalet, rahatlıktan ödün vermek istemeyenlerin çok seveceği bir ürün olacak! Üstelik yüksek tabanlı oluşuna da bayılacaksınız.
Skechers Desert Kiss Secret Picnic kız sandaletine BURADAN ulaşabilirsiniz.

5- Yüksek tabanlı ve rahat

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Spor ayakkabının hantallığından kurtulup feraha erme vakti! Yüksek tabanlı sandaleti günün her anında tercih kullanabilirsiniz.
Skechers On The Go Sandalete BURADAN ulaşabilirsiniz.

6- Erkekler için rahat sandalet

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Bu sıcak havalarda erkekleri de unutmadık elbette! Ayarlanabilir cırt cırtlı bant sayesinde ayağa ve topukta optimum uyum sağlayan bu ürün, gün boyu rahat etmenizi sağlayacak.
Regatta Kota Drift Sandalete BURADAN ulaşabilirsiniz.

7- Kahve tonları sevenler için...

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Elbiseler, bol pantolonlar ve şortlar için oldukça uygun olan bu sandalet, kahverengi ve bej renklerin uyumunu sevenler için kaçırılmayacak bir ürün.

Butigo Moda Ayakkabılara BURADAN ulaşabilirsiniz.

8- Gedikpaşalı Erkek Sandalet

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Siz de konfor arıyorsanız doğru yerdesiniz. Tabanları oldukça kaliteli malzemelerden üretilmiş bu sandaleti uzun yıllar kullanabilirsiniz. Dilediğiniz her yerde rahatlıkla giyebileceğiniz bu sandaletin farklı renk çeşitleri de bulunuyor.

Gedikpaşalı Erkek Sandalete BURADAN ulaşabilirsiniz.

9- Çocuklarınızın ayaklarını düşünen marka!

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Sıcak havalarda çocuklarımızın da ayakları pişiyor elbette. Kaliteli malzemelerden üretilmiş Vicco bebe phylon çocuk sandaleti hem çok rahat, hem de ayak mantarı gibi problemlerden çocuklarınızı koruyacak.

Vicco Bebe Phylon Çocuk Sandalete BURADAN ulaşabilirsiniz.

10- Spor ayakkabısı tadında sandalet

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Spor ayakkabı havası veren fakat ayaklarınıza hava aldıran bu sandalete bayılacaksınız! Oldukça kaliteli malzemelerden üretilmiş tabanı yüksek ve bağcıklı yapısıyla bu konfordan vazgeçemeyeceksiniz.
Keen Bayan Venice H2 W Platform Sandalete BURADAN ulaşabilirsiniz.


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