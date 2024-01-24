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  4. Mutfak dolabında saklanırken yakalandı! O anlar böyle görüntülendi…

Mutfak dolabında saklanırken yakalandı! O anlar böyle görüntülendi…

Taner Şahin Taner Şahin Mynet Haber Müdürü
24.01.2024 12:00 | Son Güncelleme:
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FETÖ operasyonları ile ilgili dikkat çeken bir haber de Bursa’dan geldi. Firari olarak aranan FETÖ'cü evin mutfak dolabında saklanırken yakalandı.

Mutfak dolabında saklanırken yakalandı! O anlar böyle görüntülendi…

Bursa'da, FETÖ/PDY’ye üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ayhan Kurban, saklandığı evin mutfak dolabında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ayhan Kurban'ın yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

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Fiziki ve teknik takibin ardından Kurban'ın, Nilüfer ilçesinde bir evde saklandığını belirleyen ekipler, 23 Ocak'ta, adrese düzenlenen operasyonda, hükümlüyü mutfak dolabında yakaladı.

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Polis ekiplerinin gözaltına aldığı Ayhan Kurban, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
fetö Bursa mutfak dolabı
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