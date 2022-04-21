Mutfak temizliğinde hayatınızı kurtaracak taktikler

Mutfak ve banyo temizliği sağlık için en önemli olan temizlik alanları arasında bulunuyor. Bu alanların temizliğini aksatmamak gerekiyor. Özellikle mutfak yapılan yemeklerin yağları gibi nedenlerden dolayı çok hızlı bir şekilde kirlenebiliyor. Mutfakta temizlik yaparken bazı lekeleri çıkarmak çok zor olabiliyor. Doğru teknikler ile yağ lekeleri, su lekeleri, kireç gibi sorunlardan kolayca kurtulabilirsiniz.

KARBONAT İLE TEZGAHIN TEMİZLİĞİ ÇOK KOLAY

Mutfakta en sık temizlenen bölge tezgahlardır. Ancak tezgahı temizlerken kimyasal temizlik ürünlerini fazlaca kullanmak belli bir süre sonra tezgahta aşınmalara sebep olacaktır. Aynı zamanda, gıda ile temas eden yüzeylerin kimyasal maddeler yerine doğal temizleyiciler ile temizlenmesi daha uygundur. Tezgahın üzerine bir miktar karbonat serpip ıslak bez ile durulamanız tezgahınızın temizlenmesine yetecektir.

ARTIK BUZDOLABI ÇOK DAHA HİJYENİK

Buzdolabı temizliğinde karbonat ve sirkeden başka bir temizleyiciye ihtiyacınız yok! 2 çorba kaşığı karbonatı 1 litre su ile bir sprey şişesi içerisine koyun ve iyice çalkalayın. Spreyi hem dolap raflarına hem dolabın iç yüzeyine hem de lastik aralarına gelecek şekilde sıkın. Yaklaşık 5 dakika bekletip kirlerin kabarmasını sağlayın, sonrasında sirkeli su ile durulayın.

LEKELİ PORSELENLERE ELVEDA

Çay ve kahve tüketilen porselen fincanlar bir süre sonra sararmaya ve lekelenmeye başlar. Porselen fincanları temizlemek için limon, tuz ve sıcak su kullanmalısınız. Bir limonu kesip fincanın lekeli kısımlarına sürün. Daha sonra 1 tatlı kaşığı tuz atarak ovalayın. Sıcak su ekleyip 2-3 dakika bekledikten sonra duruladığınızda lekeler kaybolacaktır.

SİRKE İLE KİREÇLERDEN KURTULABİLİRSİNİZ

Çaydanlıklarınızın iç kısmı kireçle kaplanmış ise çözüm sirkede! Çaydanlığınızın içerisine 2 su bardağı sirke koyarak 10 dakika kadar kaynatın. Sirke tüm kirecin çözülüp sökülmesini sağlayacaktır.

KESME TAHTALARININ TEMİZLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ

Hijyenik kesme tahtası için öncelikle çiğ et için ayrı, diğer doğradığınız ürünler için ayrı kesme tahtası kullanmalısınız. Kesme tahtalarının temizliği için de öncelikle yüzeyine karbonat serpin ve yarım limonu yüzeyine sürerek ovalayın. Karbonat ve limon suyu köpürerek kesme tahtanızın temizlenmesini sağlayacaktır.

SU LEKELERİNİ ÇIKARMAK BU KADAR BASİT

Sürahiler, biçim olarak temizlenmesi zor gereçlerdir. Bunların temizliğinde de tuz ve sirke en büyük yardımcınız olacak. Bir avuç iri taneli tuzu sürahinin içerisine atın ve dibine çok az su ekleyerek iyice çalkalayın. Aynı işlemi 1 çay bardağı sirkeyi de ekleyerek tekrarlayın. Daha sonra duruladığınız sürahileriniz hem lekelerden arınmış hem de parlamış olacaktır.



