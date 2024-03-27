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Mutfakta 'elti' dehşeti: Çay ziyaretine gelen misafir arkasından bıçaklayıp kaynar su döktü! Rapor geldi, ceza almadı

27.03.2024 11:21
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İstanbul'da çay içme bahanesiyle eltisi Behice Çayıroğlu'nun evine giden E.A., eltisini mutfakta arkasından defalarca bıçaklayıp üzerine kaynar su döktü. 2022'de meydana gelen bu korkunç olayın ardından E. A., hakkında açılan davada ceza almadı. Olay gününe ilişkin hiçbir şeyi hatırlamadığını söyleyen E.A. hakkındaki bu kararı belirleyen, savcının okuduğu mütalaadaki detay oldu.

Mutfakta 'elti' dehşeti: Çay ziyaretine gelen misafir arkasından bıçaklayıp kaynar su döktü! Rapor geldi, ceza almadı

Eltisini mutfakta meyve soyup çay hazırladığı sırada yakalayan E.A. hakkında açılan davada duruşma görüldü. E.A. hakkında Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Sağlık Kurulu'ndan gelen rapor, mahkemenin kararında belirleyici oldu. Akıl hastası olduğu belirlenen E.A. tedavi altına alınacak.

'ÇAY' ZİYARETİNE GELEN MİSAFİR DEHŞETİ

Gaziosmanpaşa’da 4 Ağustos 2022’de çay içme bahanesiyle evine gittiği eltisi Behice Çayıroğlu’nu mutfakta çay hazırladığı sırada arkasından bıçakladığı ve üzerine kaynar su dökerek yaktığı iddia edilen sanık E. A.’nın yargılandığı davada karar çıktı.

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İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmaya sanık E. A. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Müşteki Behice Çayıroğlu ile sanık avukatı Fevzi Can Arslan da duruşma salonunda hazır bulundu.

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HİÇBİR ŞEY HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

Duruşmada savunma yapan sanık E. A., üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini, olay gününü de olayla ilgili hiçbir şeyi de hatırlamadığını söyledi. Müşteki Behice Çayıroğlu ise şikayetinin hala devam ettiğini ifade etti.

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MEYVE SOYDUĞU SIRADA ARKASINDAN YAKALADIĞI BELİRTİLDİ

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık E. A.’nın müşteki Çayıroğlu ile elti olduğunu, olay günü çay içme bahanesiyle müştekinin evine gittiği, Çayıroğlu mutfakta çay hazırlayıp meyve soyduğu sırada arkasından yakaladığını anlattı. Açıklanan mütalaada, sanık E. A.’nın müşteki Çayıroğlu’nu arkasından yakaladıktan sonra vücudunu birden fazla bıçakladığı ve Çayıroğlu’nun üzerine kaynar su döktüğü de aktarıldı.

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AKIL HASTALIĞININ BULUNDUĞU TESPİT EDİLDİ

Mütalaada, sanık hakkında Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Sağlık Kurulu tarafından rapor geldiği, rapora göre sanığın akıl hastalığının bulunduğunun tespit edildiği, bu gerekçeyle de sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi ve ‘akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri uygulanması’ talep edildi. Sanık E. A.’nın avukatı Fevzi Can Arslan, müvekkilinin beraatına, mahkeme aksi düşüncedeyse mütalaa doğrultusunda karar verilmesini istedi. Son sözü sorulan sanık ise beraatını talep etti.

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CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLDİ, TEDAVİ ALTINA ALINACAK

Kararını açıklayan mahkeme, her ne kadar sanık E. A.’ya ‘kadına karşı canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs’ suçundan dava açılmışsa da, gelen rapora göre sanığın işlediği suça ilişkin cezai sorumluluğunun olmadığını belirtti. Sanık E. A. hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmeden heyet, ayrıca akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri uygulanmak suretiyle sanığın yüksek güvenlikli sağlık kurumlarından birinde koruma ve tedavi altına alınmasına karar verdi. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
elti misafir
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