Mutfaktaki alan kullanımınızı arttırmanıza yardımcı olacak ürün önerileri

Hem yerden tasarruf etmek hem daha şık görünen bir mutfak oluşturmak, aslında düşük bir bütçe ayırarak yapabileceğiniz kolaylıkta bir şey. Kupaları asmak ya da nereye koyacağınızı kara kara düşündüğünüz tencere kapaklarını toparlamak için bir düzenleyici edinmek, işleri oldukça kolaylaştırıyor. Mutfak eşyalarıyla baş edemiyor, mutfaktaki alanınızı artıracak yardımcı ürünler arıyorsanız sizin için seçtiğimiz modellere mutlaka bakmalısınız. Gelin, mutfakta vakit geçirmeyi sevenlere özel hazırladığımız listeye bir göz atalım.

1. Utoplike Bambu Genişletilebilir Çatal Bıçak Tepsisi ile çekmeceler artık çok daha düzenli!

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Çatal, kaşık, bıçak ve servis gereçlerini rahatça depolayabileceğiniz Utoplike Bambu Genişletilebilir Çatal Bıçak Tepsisi; mutfaktaki tüm yeme gereçlerini toparlayan, aradığınız mutfak malzemesini kolayca bulmanızı sağlayan harika bir düzenleyici. Dilerseniz 7 dilerseniz 9 bölme olarak kullanabileceğiniz genişletilebilir tepsi, saf bambudan üretilmiş olmasının yanı sıra kolayca yenilenebilen çevre dostu bir ürün. 45,72x38,1x5,08 cm ölçülerinde, ayarlanabilen ve dayanıklı malzemeden üretilen şık çatal bıçak tepsisini nemli bir bezle silerek kolayca temizleyebilirsiniz. Suya dayanıklı olmasıyla da dikkat çeken ürün, mutfağınızda düzen ve konfor sağlayacak kusursuz bir parça.

2. Tezgâh Üstü Köşe Rafı ile tezgâhınızda sade bir şıklık oluşturun

Safir meşe renkli 18 mm MDF malzemeden üretilen Can Mobilya ve Dekorasyon Tezgâh Üstü Köşe Rafı, tezgâhın üzerinde kalabalık yapan tüm malzemeleri kolayca toparlıyor. Demonte şekilde kutulanan ürün, vidaları ve duvar bağlantı aparatlarıyla birlikte gönderiliyor. Şık tezgâh üstü köşe rafını basit montaj aletleriyle kolayca kurup kullanmaya başlayabilirsiniz. Çevreye ve sağlığa zararlı kanserojen madde içermeyen bu kullanışlı ürün; 25 cm genişliğe, 25 cm derinliğe ve 45 cm yüksekliğe sahip. Kullanışlı ve kaliteli bir ürün olan tezgâh üstü köşe rafı, kurulum şemasıyla birlikte gönderiliyor.

3. Jujoybd Duvara Asılabilir Fincan Rafı ile kupalar ve fincanlar ortadan kalkıyor!

Dört ayrı raftan ve toplam 16 adet kancadan oluşan Jujoybd fincan rafı; mutfaktaki bardak, kupa ve fincan karışıklığına son veriyor. Çay ve kahve köşenizde kullandığınız takdirde size büyük bir kolaylık sağlayacak duvar rafına şans verirseniz pişman olmayacağınız çok açık. İki fincan kancası arasında 10 cm mesafe bulunması, fincanların birbirine çarpıp hasar alma ihtimalinin önüne geçiyor. Kaliteli ahşap malzemeden üretilen Jujoybd Duvara Asılabilir Fincan Rafı, mutfak dekorasyonuna şık bir dokunuş yapmasının yanı sıra mutfak dolaplarında yerden tasarruf etmenizi sağlıyor.

4. Kesme tahtalarını düzende tutmak için Starmood Kesme Tahtası Düzenleyici

Mutfakta en çok kullanılan malzemelerden biri, hiç şüphesiz kesme tahtaları. Sıklıkla ihtiyaç duyulduğu için hep elinizin altında olmasını istemeniz çok doğal. Kesme tahtalarının hem tezgâhın üzerinde kolayca ulaşabileceğiniz bir yerde olmasını hem düzenli görünmesini istiyorsanız Starmood Kesme Tahtası Düzenleyici tam size göre. Ürünün paslanmaz kaplamalı demirden üretilmesi uzun ömürlü olmasını sağlarken yuvarlak kenarları çizilmeyi önlüyor. Kaymaz arka kısmı ise tahtaların sabit durmasını sağlıyor. Kesme tahtası dışında tencere kapağı gibi ürünleri de rahatlıkla düzenleyebileceğiniz ürünü odanızda kitap tutucu olarak bile kullanabilirsiniz!

5. Oldukça pratik: Lavabo Kenarı Tezgâh Üstü Süzgeçli Bulaşıklık

Plastik malzemesinden ötürü oldukça hafif olan Lavabo Kenarı Tezgâh Üstü Süzgeçli Bulaşıklık, az yer kaplayan ve oldukça kullanışlı bir ürün. İki parçadan oluşan ürünün ızgarasının altında bulaşıklardan sızan suları biriktiren haznesi bulunuyor. Ayrıca haznenin biriken suların taşma seviyesine ulaşmasını engelleyen tahliye ucu da mevcut. Bu ucu lavaboya çevirerek bulaşıklardan süzülen fazla suyun lavaboya dökülmesini sağlayabilirsiniz. 37x17,5 cm boyutundaki ürünü tezgâhın istediğiniz her yerine koyabilir, dilediğiniz anda kaldırarak tezgâhta kendinize ekstra alan açabilirsiniz.

6. Mutfakta ihtiyacınız olan her şey elinizin altında: DecoBoss Dolap İçi Raf Düzenleyici

Üst üste ya da yan yana olacak şekilde üç farklı depolama şekliyle kullanabileceğiniz DecoBoss Dolap İçi Raf Düzenleyici ile mutfağınızda yerden tasarruf edebilirsiniz. Yüksek dereceli paslanmaz çelikten üretilmiş olan ürünün dayanıklı yapısı göz doldururken her rafın dokuz kiloya kadar yük taşıma kapasitesi bulunuyor. Ürünü, mutfak dolaplarında ve tezgâh üstünde kullanabileceğiniz gibi banyo ya da yatak odası gibi alanlarda da rahatlıkla kullanabilir, yerden tasarruf ederek eşyaların daha düzenli durmasını sağlayabilirsiniz. Herhangi bir alet gerektirmeden kolayca kurulabilen ürün, kaymayı önleyen lastik ayaklarıyla birlikte geliyor.

7. Kâğıt havlular Deltahome Kâğıt Havlu Askılığı ile her an elinizin altında!

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Yapışkanlı bant sistemi ile duvara montelenme ihtiyacı duymayan, paslanmaya karşı dayanıklı, yüksek kalite çelikten üretilmiş kâğıt havluluğun kullanımı oldukça pratik. Deltahome Kâğıt Havlu Askılığı'nı duvarı delmeden veya herhangi bir yere hasar vermeden mutfak dolabınıza yapıştırabilirsiniz. Tek yapmanız gereken arkadaki koruyucu filmi çıkarıp istediğiniz yere yapıştırmak! Dikkat etmeniz gereken nokta, ürünü yalnızca metal veya ahşap yüzeylere, duvara ya da pürüzsüz noktalara yapıştırmak olmalı. Tezgâhta duran kâğıt havluyu ortadan kaldırmak ve kendinize alan açmak için kullanabileceğiniz bu ürünü dilerseniz banyonuzda da değerlendirebilirsiniz.

8. Tekerlekli Dikdörtgen Üç Katlı Raf Ünitesi ile mutfağınız daha düzenli!

Mutfağınızda daha fazla kullanım alanı oluşturmak için ihtiyacınız olan şeylerden biri de Tekerlekli Dikdörtgen Üç Katlı Raf Ünitesi. Demonte hâlde gelen raf ünitesini herhangi bir alete ihtiyaç duymadan kolayca monte edebilirsiniz. Ürünü, Üçlü raf olarak kullanabileceğiniz gibi tek ya da ikili şekilde de kullanabilirsiniz. Yüksek kaliteli malzemesi ve dayanıklı yapısı ile oldukça sağlam olan ürün, kırılma ve bükülmelere karşı özenle tasarlanmış. Hem mutfakta hem evin diğer alanlarında rahatlıkla kullanabileceğiniz raf; 54 cm genişliğe, 71 cm yüksekliğe ve 18 cm derinliğe sahip.