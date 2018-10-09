HABER

Mutlaka görmeniz gereken büyüleyici ağaç tüneller

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 10:42 | Son Güncelleme

Doğanın kusursuzca ördüğü bu tünellere girdiğinizde dışarı çıkmak istemeyeceksiniz. Karanlık ve sıkıcı tünellerin tam zıttı olan ağaç tünelleri, doğa ananın ne kadar muhteşem bir mimar olduğunun kanıtı adeta. Dallar, yapraklar ya da çiçeklerle örülen tüneller girmeden önce güzellikleriyle başınızı döndürecek, içine girdikten sonra ise sizi tamamen sarmalayacak.

Dünyanın farklı coğrafyalarının farklı bitkileriyle oluşan bu tünellerin kimi rengarenk ve iç açıcı, kimiyse bir peri masalından çıkmış gibi gizemli bir büyüye sahip. Brandlifemag.com derlemesiyle, size kelimenin tam anlamıyla 360 derecelik bambaşka bir deneyim yaşatacak en güzel doğal tünellerden muhteşem fotoğraflarla bir dünya turuna çıkmaya ne dersiniz?

Dünyanın en güzel tünelleri

1 / 8

SAKURA TÜNELİ (JAPONYA)

SAKURA TÜNELİ (JAPONYA)
Bahar aylarında Japonya’yı kaplayan pembe ve beyaz tonlarındaki kiraz çiçekleri, yani sakuralar, ülkenin turizminin ve kültürünün çok önemli bir parçası. Eğer sakura mevsiminde Japonya’ya yolunuzu düşürürseniz herhangi bir sokakta başınızın üzerinde pembe çiçek bulutlarıyla kaplı bir gökyüzü görmeniz çok olası.
2 / 8

AŞK TÜNELİ (UKRAYNA)

AŞK TÜNELİ (UKRAYNA)
Belki de ağaç tünellerinin en ünlüsü olan Aşk Tüneli mevsimine göre ya yemyeşil oluyor ya da sarı tonlarına bürünüyor. Her iki türlü de ziyaretçilerine muhteşem bir görsel şölen sunan tünelin içinden geçen bir de tren yolu var. Efsaneye göre gerçek aşıkların bu tünelde tuttuğu her dileğin gerçekleştiğini de belirtmeden geçmeyelim.
3 / 8

DARK HEDGES (İRLANDA)

DARK HEDGES (İRLANDA)
Sıkı bir Game of Thrones izleyicisiyseniz İrlanda’daki bu tüneli King’s Landing’den kaçan Arya’nın kuzeye yaptığı yolculuk sahnelerinden tanıyabilirsiniz. Kayın ağaçlarının kıvrımlı dallarından içeri çok fazla güneş ışığı sızamadığı için tünelin ürpertici bir havası da var.
4 / 8

MOR SALKIM TÜNELİ (JAPONYA)

MOR SALKIM TÜNELİ (JAPONYA)
Japonya’nın Ashikaga Botanik Parkı’nda lila, sarı, açık kırmızı renklerdeki salkım çiçeklerinden yüzlercesini görebilirsiniz. Tam seksen metre uzunluğundaki çiçek tüneliyse parkın en romantik noktası. Bir bankta soluklanarak bu güzelliği doyasıya yaşamanız mümkün.
5 / 8

ASHDOWN ORMANI (İNGİLTERE)

ASHDOWN ORMANI (İNGİLTERE)
Masallardan çıkmış bir güzelliğe sahip bu ormandaki ağaç tünelinde yürürken her an bir yerden Kırmızı Başlıklı Kız çıkacakmış hissine kapılabilirsiniz. Yüzlerce yıllık ağaçların oluşturduğu bu büyülü tünel her mevsim farklı bir renge bürünerek güzelliğine güzellik katıyor.
6 / 8

BAMBU YOLU (JAPONYA)

BAMBU YOLU (JAPONYA)
Kyoto’nun en fazla fotoğraflanan noktalarından olan Bambu Yolu içine girdiğiniz anda sizi büyülüyor. Her iki yanınızda dimdik ve metrelerce yükselen bambuların ilginç yapısı bu tüneli eşsiz kılıyor. Yemyeşil ve farklı bir gezegendeymişsiniz hissini yaşayacaksınız.
7 / 8

POINT REYES (KALİFORNİYA - ABD)

POINT REYES (KALİFORNİYA - ABD)
Yolun iki tarafında büyüyen selvi ağaçlarının dallarını tepede kavuşturmasıyla oluşan bu tünel özellikle güneşin battığı saatlerde vuran kızıl ışıkla daha da göz alıcı bir görünüme kavuşuyor.
8 / 8

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tünel Japonya Sakura tüneli

En Çok Okunan Haberler

İlber Ortaylı İsmet İnönü'nün o fotoğrafını anlattı: Oradaydım

İlber Ortaylı İsmet İnönü'nün o fotoğrafını anlattı: Oradaydım

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Cumhurbaşkanlığı politikalar kurullarına yönelik atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı politikalar kurullarına yönelik atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı: Getirmeyeceğim

Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı: Getirmeyeceğim

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üvey babası boyu uzun diye öyle bir şey yaptı ki...

Üvey babası boyu uzun diye öyle bir şey yaptı ki...

Atlantik kıyısındaki dünyanın en yüksek camisi

Atlantik kıyısındaki dünyanın en yüksek camisi

18. yüzyıldan kalma gelenek: İnsan Kulesi Yarışması

18. yüzyıldan kalma gelenek: İnsan Kulesi Yarışması

Diyarbakır'da 34 bin metrekarelik Temapark hizmete açıldı

Diyarbakır'da 34 bin metrekarelik Temapark hizmete açıldı

Erzurum'da korkunç iddia! İkisi de siyah giyimliydi

Erzurum'da korkunç iddia! İkisi de siyah giyimliydi

Antalya'da kan donduran görüntü! Facia

Antalya'da kan donduran görüntü! Facia

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.