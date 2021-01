Mutlaka transfer edilmesi gereken futbolcuların olduğu en iyi FM 2021 wonderkids listesi!

FM 2021 ya da tam adıyla Football Manager 2021, 10 Kasım 2020'de piyasaya çıktı. Koronavirüs salgınının gölgesinde yayınlanan oyun, oyuncuların büyük ilgisiyle karşılaştı. Hatta oyunun yönetmeni Miles Jacobson, Twitter hesabından yaptığı açıklamada FM 2021'in 1 milyon kopya barajına ulaşan en hızlı FM oyunu olduğunu açıkladı. Fakat oyuncular, oyunu satın almakla olduğu kadar oyundaki ucuz wonderkid'lerle de ilgileniyorlar. Zira FM oyuncuları arasında yazılmamış bir kural vardır; yeni FM sahibi olan her oyuncu, wonderkids sınıfına uygun futbolculara da göz koyar. Böylece şampiyonluğa ulaşmanın en iyi ve en ucuz yolunu ararlar. Ancak siz de bir FM 2021 oyuncusuysanız, site site gezerek ucuz wonderkids aramanıza gerek yok. Çünkü biz, sizin için oyundaki wonderkids listesini oluşturduk bile.

Derece (Rating) Oyuncu adı Yaş Pozisyon Kulüp Değer (milyon Pound) 9.3 Eduardo Camavinga 17 DM MC Rennes 20 8.5 Sandro Tonali 20 DM MC AC Milan 10.5 8.4 Declan Rice 21 DM MC West Ham 26 8.3 Florentino Luis 20 DM MC Monaco 9.0 8.1 Arne Maier 21 DM MC Hertha BSC 3.7 7.8 Martin Calderon 21 DM Real Madrid B 0.525 7.8 Gustavo Assuncao 20 DM Famalicao 5.0 7.8 Boubacar Kamara 20 DM DC Marseille 9.25 7.8 Gabriel Menino 19 DR DM MC WBR SEP 3.5 7.8 Marco Kana 17 DM DC Anderlecht 0.675 7.8 Oriol Busquets 21 DM MC Barcelona 3.6 7.8 Oliver Skipp 19 DM MC Tottenham 7.5 7.8 Devyne Rensch 17 DC DR DM Ajax 0.425 7.8 Samson Tijani 18 DM RB Salzburg 0.6 7.8 Manuel Ugarte 19 DM Fenix 1.1 7.8 Kenneth Taylor 18 DM MC Ajax 0.825 7.8 Nicolo Rovella 18 DM MC Genoa 1.5 7.8 Fausto Vera 20 DM MC Argentinos Jnrs 2.1 7.8 Ibrahima Diallo 21 DM MC Southampton 6.5 7.8 Ousmane Diakite 20 DM RB Salzburg 1.2 7.7 Patrick de Paula 20 DM MC SEP 2.3 7.7 Martin Zubimendi 21 DM MC Real Sociedad 10.5 7.5 Carlos Cuesta 21 DM DC KRC Genk 3.9 7.5 Mykola Shaparenko 21 DM Dynamo Kyiv 4.3 7.4 Valentin Antov 19 DM DC CSKA Sofia 0.09 7.3 Jandro Orellana 19 DM MC Barcelona 1.2 7.3 Nail Umyarov 20 DM Spartak Moscow 1.5 7.3 Ivan Morante 19 DM Real Madrid 0.07 7.3 Victor Bobsin 20 DM GRE 0.105 7.3 Jose Gragera 20 DM MC S Gijon 0.175 7.3 Han-Noah Massengo 19 DM MC Bristol City 0.475 7.3 Diego Rosa 17 DM GRE 0.04 7.3 Unai Vencedor 19 DM MC A Bilbao 1.1 7.3 Xavi Simons 17 DM MC PSG 2 0.115 7.3 Sandry 17 DM SAN 0.65 7.3 Dennis Lutke-Frie 17 DM B Dortmund 0.045 7.3 Caio Lopes 19 DM MC VDG 0.053 7.3 Dimo Krastev 17 DM MC Fiorentina 0.125 7.3 Andrea Ghion 20 DM MC Sassuolo 0.245 7.3 Cheick Doucoure 20 DM MC RC Lens 1.2

FM 2021 MERKEZ ORTA SAHA WONDERKİDS

Adı üzerinde 'merkez orta saha', her şeyin merkezinde. Tabi futbolun da öyle. Adeta oyunun temel yapısından biri. Peki başarıya ulaşmak isteyen siz buraya hangi oyuncuyu yerleştireceksiniz? Elbette bizim listediğimiz FM 2021 wonderkids kontenjanına uyan birini. Burada bir dönem Fenerbahçe'de de top koşturmuş Eljif Elmas da var. Elmas, ucuz wonderkids arayanların ilk tercihlerinden biri olabilir.

Derece (Rating) Oyuncu adı Yaş Pozisyon Kulüp Değer (M) 9.3 Eduardo Camavinga 17 DM MC Rennes 20 9.0 Kai Havertz 21 MC AMC Chelsea 39.5 8.9 Martin Odegaard 21 MC AMC Real Madrid 33.5 8.8 Ilaix Moriba 17 MC Barcelona 1.6 8.5 Sandro Tonali 20 DM MC AC Milan 10.5 8.4 Mickael Cuisance 20 MC AMC Marseille 3.3 8.4 Mason Mount 21 MC AMC Chelsea 33.5 8.3 Jude Bellingham 17 MC AMC B Dortmund 2.7 8.3 D Szoboszlai 19 MC RB Salzburg 7.25 8.3 Pipi 16 MC Real Madrid 0.12 8.3 Ryan Gravenberch 18 MC AMC Ajax 4.7 8.2 Vitor Ferreira 20 DM MC Wolves 1.7 8.1 Arne Maier 21 DM MC Hertha BSC 3.7 8.1 Eljif Elmas 20 MC AMC Napoli 10 8.0 Matteo Guendouzi 21 MC Arsenal 24.5 8.0 Antonio Blanco 20 MC Real Madrid B 0.8 8.0 Romario Baro 20 MC FC Porto 2.6 7.9 Weston McKennie 21 MC DMC Juventus 13.75 7.9 Imran Louza 21 MC Nantes 3.4 7.8 H. Junior Traore 20 MC AMC Sassuolo 4.7 7.8 Mohammed Kudus 19 MC AMC Ajax 5.5 7.8 Riqui Puig 20 MC AMC Barcelona 3.6 7.8 Adil Aouchiche 18 MC AMC Saint-Etienne 0.75 7.8 Hannibal 17 MC Man Utd 0.215 7.8 Gavi 15 MC AMC Barcelona 0.165 7.8 Marcos Antonio 20 MC Shakhtar 2.9 7.8 Maxence Caqueret 20 DM MC Lyon 4.8 7.8 Koba Lein 18 MC Valencia B 0.6 7.8 Tiagi Dantes 19 MC FC Bayern II 0.375 7.8 Nicolo Rovella 18 DM MC Genoa 1.5 7.8 Billy Gilmour 19 MC Chelsea 4.8 7.8 Charles De Ketelaere 19 MC Club Brugge 2.6 7.8 Nico 18 DM MC Barcelona B 0.13 7.8 Aster Vranckx 17 MC KV Mechelen 1.1 7.8 Fausto Vera 20 DM MC Argentinos Jnrs 2.1 7.8 Kenneth Taylor 18 DM MC Ajax 0.825 7.8 Lucien Agoume 18 MC Inter Milan 0.4 7.8 Luka Sucic 17 MC RB Salzburg 0.6 7.8 Yacine Adli 19 MC Bordeaux 3.4 7.8 Amadou Onana 18 DM MC SV Hamburger 0.062 7.8 Marko Stamenic 18 MC Kobenhavn 0.024 7.8 Exequiel Palacios 21 DM MC Bayer 04 9.5 7.8 Jakub Moder 21 MC Brighton 2.1 7.8 Mattias Svanberg 21 MC Bologna 3.9 7.8 Joe Willock 20 MC Arsenal 16 7.8 Tyler Adams 21 DM MC RB Leipzig 4.2 7.7 Daniel Braganca 21 DM MC Sporting 1.5 7.7 Fran Beltran 21 DM MC Celta Vigo 6.75 7.7 Boubakary Soumare 21 MC Lille 5.5 7.7 Tommasco Pobega 21 DM MC AC Milan 2.5 7.5 Martin Zubimendi 21 DM MC Real Sociedad 7.25 7.5 Manu Morlanes 21 DM MC Villarreal 3.5 7.5 Jamie Shackleton 20 MC Leeds 6.5 7.5 Monchu 20 DM MC Barcelona 1.1 7.5 Adrian Fein 21 DM MC PSV 3.1 7.5 Trevor Chalobah 21 DM MC Chelsea 3.6 7.5 David Turnbull 21 MC Celtic 1.4 7.5 Mateusz Bogusz 18 MC AMC Leeds 2.1 7.5 Eden Kartsev 20 MC AMC Tel-Aviv 0.165 7.4 Flynn Downes 21 MC Ipswich 0.925 7.3 Romeo Lavia 16 DM MC Man City 0.07 7.3 Gedson Fernandes 21 MC Tottenham 1.7 7.3 James Garner 19 MC Man Utd 6.5 7.3 Zaydou Youssouf 21 MC Saint-Etienne 1.9 7.3 Mohamed Camara 20 MC RB Salzburg 1.3 7.3 Antoine Bernede 21 MC RB Salzburg 2.2 7.3 Rekeem Harper 20 MC West Brom 4.8 7.3 Ronald Camara 17 MC AMC Benfica B 0.155 7.3 Harvey White 18 DM MC Tottenham 0.55 7.3 Samuele Ricci 18 MC Empoli 1.3 7.3 Ismael Gutierrez 19 MC Atletico Madrid 1.1 7.3 Mattia Viviani 19 DM MC Chievo 0.725 7.3 Pedro Aleman 18 MC AMC Valencia B 0.3 7.3 Joshua Kitolano 18 MC Odd 0.725 7.3 Sven Mijnans 20 MC Sparta 0.375 7.3 F Ronningen Jorgensen 18 MC Odd 0.725 7.3 Hicham Boudaoui 20 MC Nice 3.1 7.3 Carlos Alcaraz 17 MC MR Racing Club 0.825

FM 2021 ON NUMARA WONDERKİDS

Beyin, tüm vücudumuzun tam anlamıyla kontrol mekanizmasıdır. Sahada ise beyin on numaraya denk gelir. Zira skora yansıyacak her türlü aksiyonun ana fikri on numaradan çıkar. FM 2021 wonderkids listesinde elbette bu oyunculara da yer vermeden geçemezdik. Listede Galatasaray'ın efsane futbolcu Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'yi; wonderkid Türkler Burak İnce ve Orkun Kökçü'yü gördüğünüzde de şaşırmayın.

Derece (Rating) Oyuncu adı Yaş Pozisyon Kulüp Değer (M) 9.0 Kai Havertz 21 MC AMC Chelsea 39.5 8.9 Martin Odegaard 21 MC AMC Real Madrid 33.5 8.8 Pedri 17 AMC MC AMR AML Barcelona 11 8.8 Nicolo Zaniolo 21 AMC AMR Roma 19.75 8.8 Phil Foden 20 AMC Man City 34.5 8.8 Joao Felix 20 AMC AML ST Atletico Madrid 50 8.3 Giovanni Reyna 17 MC AMC B. Dortmund 5.0 8.3 Curtis Jones 19 MC AMC AML Liverpool 7.5 8.3 Rayan Cherki 16 AMC AML Lyon 0.6 8.3 Reinier 18 AMC Real Madrid 1.1 8.3 Naci Unuvar 17 AMC AML Ajax 0.325 8.3 Jamal Musiala 17 AMC ST FC Bayern II 0.175 8.0 Hamed Junior Traore 20 MC AMC Sasuolo 4.7 8.0 Alexis Mac Allister 21 AMC Brighton 20.5 7.8 Lee Kang-In 19 AMC AMR AML Valencia 8.75 7.8 Oihan Sancet 20 MC AMC A. Bilbao C 3.2 7.8 Sergio Gomez 19 MC AMC B. Dortmund 1.8 7.8 Fabio Vieira 20 AMR AMC FC Porto 2.7 7.8 Thiago Almada 19 AMC Velez 2.7 7.8 Y. Verschaeren 19 MC AMC Anderlecht 4.4 7.8 Matias Palacios 18 AMC San Lorenzo 1.1 7.8 Lucas Lourenco 19 AMC SAN 0.675 7.8 Angel Gomes 19 AMC Lille 10.5 7.8 Gavi 15 MC AMC Barcelona 0.165 7.8 Faustino Anjorin 18 AMC Chelsea 0.575 7.8 Lazaro 18 AMC ST FLA 0.033 7.8 Takefusa Kubo 19 AMC Villarreal 6.5 7.8 Shola Shoretire 16 AMC AML Man Utd 0.091 7.8 Roberto Lopez 20 AMC Real Sociedad 3.3 7.8 Franco Tongya 18 MC AMC Juventus 0.235 7.8 Dario Sarmiento 17 AMC AML Estudiantes 0.675 7.8 Diogo Nascimento 17 AMC Benfica 0.026 7.8 Miguel Baeza 20 MC AMC Celta Vigo 0.625 7.8 Aimar Oroz 18 AMC AML At. Pamplona 0.037 7.8 Hannes Wolf 21 AMC B. M'gladbach 5.75 7.8 Burak Ince 16 MC AMC Altinordu 0.35 7.8 Alan Velasco 18 AMC Independiente 0.75 7.6 Nuno Santos 21 AMC AMR AML Benfica B 1.1 7.5 Ianis Hagi 21 AMC AMR Rangers 7.25 7.5 Steven Alzate 21 MC AMC Brighton 9.75 7.5 Filipe Soares 21 MC AMC Moreirense 1.7 7.4 Dominik Yankov 19 MC AMC Ludogorets 0.098 7.3 Mauricio 19 MC AMC INT 0.35 7.3 Santiago Rodriguez 20 AMC Nacional 0.975 7.3 Arnor Sigurdsson 21 AMC CSKA Moscow 2.3 7.3 Alejandro Salas 17 MC AMC Valencia 0.155 7.3 Bernardo Sousa 20 AMC Sporting B 0.087 7.3 C. Baumgartner 20 MC AMC Hoffenheim II 1.9 7.3 Benjamin Nygren 19 AMC Genk 1.2 7.3 Orkun Kokcu 19 MC AMC Feyenoord 4.2 7.3 Ivonei 18 AMC SAN 0.087 7.3 Florian Wirtz 17 MC AMC Bayer 04 0.375 7.3 Theo 18 MC AMC Real Madrid B 0.034 7.3 Robert Navarro 18 AMC Real Sociedad 0.21 7.3 Pedro Aleman 18 MC AMC Valencia B 0.3 7.3 Brenden Aaronson 19 MC AMC RB Salzburg 1.0 7.3 Bruno 17 AMC Real Madrid 0.016 7.3 Morgan Gibbs-White 20 MC AMC Wolves 6.75 7.3 Louie Sibley 18 MC AMC Derby 2.1 7.3 Gaetano Oristanio 17 AMC Inter Milan 0.059 7.3 Myles Peart-Harris 17 MC AMC Chelsea 0.135

FM 2021 SAĞ KANAT WONDERKİDS

Futbolda atak yapmanın bazı yolları vardır. Kimisi kanatlardan yüklenir, kimisi uzun oynayarak gol bulmaya çalışır. Kanattan yüklenenler ise kanatlarının hızlı ve etkili olmasını ister. Bu yüzden futbolu FM üzerinden oynayanların iyi bir kanada ihtiyacı vardır. Tabi bir de FM 2021'deki ucuz genç yeteneklere. Peki kimi görevlendireceksiniz ki? Wonderkid Türk kontenjanından Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ü mü, yoksa oyunun en potansiyelli isimlerinden biri olan Barcelonalı Ansu Fati'yi mi? Liste karşınızda. Seçim ise sizin.