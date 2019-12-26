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  4. "Mutlu kent" Sinop'un turizmde 2020 hedefi kalite olacak

"Mutlu kent" Sinop'un turizmde 2020 hedefi kalite olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 11:35 | Son Güncelleme

TÜİK'in 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan, yılda 1 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayan Sinop'ta turizmciler 2020 yılı hedefini "kalite" olarak belirledi - Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu: - "Rakamlar gelip geçici. Bizim turizm değerlerimizi korumamız ve onlara göz bebeğimiz gibi bakmamız lazım. Bu anlamda yeni yılda hedefimiz rakamdan ziyade kalite olacak"

SİNOP (AA) - GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan, yıllık ortalama 1 milyon ziyaretçi ağırlayan Sinop'ta, turizmcilerin 2020 yılı hedefi sektörde kaliteyi artırmak.

Uzun ve temiz sahilleri, tabiat parklarının yanı sıra tarihi dokusuyla da bölgesinde öne çıkan Sinop'ta, son yıllarda turizm alanında yaşanan sıkıntılara çözüm bulunmaya çalışılıyor.

Konaklama tesisi sıkıntısı nedeniyle kaçak ev pansiyonculuğunun yaygın olarak yapıldığı kentte, son yıllarda yaşanan ücretli plaj sorunu da çözüm bekleyen konular arasında yer alıyor.

- "Sinop turizminin rakamsal sorunu yok"

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehrin turizm alanında rakamsal sorun yaşamadığını ancak kalite açısından bazı sorunlarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Kayıt dışılık nedeniyle kentin ziyaretçi sayısını ortaya koymakta zorlandıklarını vurgulayan Çobanoğlu, "Çeşitli alanlardan elde ettiğimiz verilere göre 2019 yılı, önceki yıla oranla rakamsal anlamda aynı ölçüde geçti diyebiliriz." dedi.

Çobanoğlu, kentte turizmin ana sektör olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak sektör temsilcileri olarak güçlü değiliz. Halen sektörün ihtiyaçları ve sorunları noktasında valilik ve belediyenin alacağı kararlar etkili. Biz sektör temsilcileri kendi bakış açımızdan güçlü olmadığımız için sorunlara yaklaşamıyoruz. Geçen sezon yaşadığımız ve çözüm bekleyen plajlar sorunu... Kimin, hangi kurumun yetkili olduğu karmaşası var. Kim hangi plajı kaparsa o yönetiyor gibi bir hava esiyor. Doğal olarak kural olmayan yerde kaos olur. Bunun çözümü, belediyenin buraları devralması ve belirli şartlarda kiralamasıdır. Kıyı şeridinin planlamasının mutlaka yapılması lazım. Bunlar kolay değil ama ortak bir çözüm noktası bulunabilir."

- "Kayıt dışı çok fazla"

Konaklama noktasında kayıt dışılığının çok fazla olduğuna dikkati çeken Çobanoğlu, "Belediye, vergi dairesi ve emniyetin birlikte çalışarak buna engel olması gerekiyor. Çözümü kolay değil. Ancak çözmediğimiz sürece daha çözümsüz bir hal alacak. İleride bunlar kişiler arasında sorun yaratmaya başlayacaktır. İşletmeciler olarak tesislerimiz noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Kaliteyi her alanda artırmaya çalışıyoruz. Ancak kural, kayıt, altyapı olmazsa bu işler bir yere kadar olur." diye konuştu.

- "Anket çalışması yaptık"

Çobanoğlu, şehri ziyaret edenler arasında bir anket çalışması yaptırdıklarını ve çıkan sonuçlara göre adımlar atmaya başladıklarını anlattı.

"Hedefimiz sayı değil kalite" vurgusu yapan Çobanoğlu, şunları kaydetti:

"Rakamlar gelip geçici. Bizim turizm değerlerimizi korumamız ve onlara göz bebeğimiz gibi bakmamız lazım. Bu anlamda yeni yılda hedefimiz rakamdan ziyade kalite olacak. Anketle, insanlar nelerden şikayetçi, nelerden memnun belirlemeye çalıştık. Eksik olan yönlerde eğitim çalışmaları yapacağız. Konaklama hizmetinde kalite düşük ise bunu artırmaya gayret göstereceğiz."

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Küçük Kadınlar Ahmet Çobanoğlu hedef Kalite mutlu kent sinop turizm

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