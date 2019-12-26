"Mutlu kent" Sinop'un turizmde 2020 hedefi kalite olacak

Çobanoğlu, kentte turizmin ana sektör olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak sektör temsilcileri olarak güçlü değiliz. Halen sektörün ihtiyaçları ve sorunları noktasında valilik ve belediyenin alacağı kararlar etkili. Biz sektör temsilcileri kendi bakış açımızdan güçlü olmadığımız için sorunlara yaklaşamıyoruz. Geçen sezon yaşadığımız ve çözüm bekleyen plajlar sorunu... Kimin, hangi kurumun yetkili olduğu karmaşası var. Kim hangi plajı kaparsa o yönetiyor gibi bir hava esiyor. Doğal olarak kural olmayan yerde kaos olur. Bunun çözümü, belediyenin buraları devralması ve belirli şartlarda kiralamasıdır. Kıyı şeridinin planlamasının mutlaka yapılması lazım. Bunlar kolay değil ama ortak bir çözüm noktası bulunabilir."

- "Kayıt dışı çok fazla"

Konaklama noktasında kayıt dışılığının çok fazla olduğuna dikkati çeken Çobanoğlu, "Belediye, vergi dairesi ve emniyetin birlikte çalışarak buna engel olması gerekiyor. Çözümü kolay değil. Ancak çözmediğimiz sürece daha çözümsüz bir hal alacak. İleride bunlar kişiler arasında sorun yaratmaya başlayacaktır. İşletmeciler olarak tesislerimiz noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Kaliteyi her alanda artırmaya çalışıyoruz. Ancak kural, kayıt, altyapı olmazsa bu işler bir yere kadar olur." diye konuştu.