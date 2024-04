Mutlu ve üretken insanların 5 ortak özelliği!

Mutluluk bir sabah uyandığınızda karşınıza pek çıkmaz. Bunu beklemek de çok isabetli bir bekleyiş olmaz. O yüzden mutluluğu yakalamak ve daha üretken olmak için hayatınızda bazı ufak değişiklikler yapmanız gerektiğini bilmelisiniz. Mutlu ve üretken insanlar, genellikle bu değişiklikleri gerçekleştirip hayatlarının her alanına entegre edebilmiş insanlardır. İşte mutlu ve üretken insanların size rehber olabilecek 5 ortak özelliği...

1. KEYİFLİ ANLARI KAÇIRMAZ VE ACELE ETMEZLER

Mutlu ve üretken insanların her şeyden önce hayatın küçük zevklerini asla kaçırmamaya özen gösterdiklerine dikkat edebilirsiniz. Bu yüzden hiçbir konuda acele etmez ve hayatı bir fast food tüketir gibi değil de sindirerek yaşarlar. Hayat kimseye bir anda devasa büyük zevkler, mutluluklar ve keyifler vermez. Bunu beklemek de doğru değildir. Hayatın içindeki küçük zevkleri bulup çıkarmak ve onlardan keyif almak ise mutluluğun minik bir formülüdür. Bu nedenle mutlu insanların küçük şeylerle mutlu olabildiğini ve hiçbir güzel anı aceleye getirmediğini fark edebilirsiniz. Üstelik her anın tadını çıkarmaya çalışmak, her sohbetten keyif almaya odaklanmak ve her yemeği gerçekten tadına vararak tüketmek kişinin üretkenliğini de büyük oranda arttırır. Yaşamdan zevk alacak o kadar çok detay var ki... Bulmak için sadece sakinleşmek ve durup bir kez daha bakmak yeterli...

2. ÇEVRELERİNDE POZİTİF İNSANLAR VARDIR

Kişinin çevresindeki insanlar bir nevi ayna gibidir. Hatta arkadaşların kişinin kendisini yansıttığından bile bahsedilir. Bu nedenle siz hayata nasıl yaklaşıyorsanız çevreniz de öyle insanlardan oluşur. Eğer hayata daha mutlu bir pencereden bakmaya başlamak istiyorsanız çevrenizde daha pozitif insanlar biriktirmeye dikkat edebilirsiniz. Oysa olumsuz düşünceli insanlar, çevrelerindekileri de olumsuz fikirleriyle adeta yer, bitirir ve tüketirler. Mutlu insanlara baktığınızda, çevrelerinde de genellikle mutlu ya da en azından hayatın mutluluklarına odaklanmaya çalışan insanlar olduğunu görürsünüz. Daha neşeli insanlarla neşeniz artar, üretkenliğiniz gelişir ve mutluluğun ulaşılması zor bir hedef değil de hayatın herhangi bir anı olduğunu fark edersiniz.

3. 'HAYIR' DEMEYİ BİLİRLER

'Hayır' kelimesi kültürümüzde, aslında hiç de doğru bir yaklaşım olmayarak; olumsuzmuş gibi anlaşılıyor. Oysa hayır demek nezaketsizlik ya da kabalık değil, tam tersine durumu herkes için daha ideal seviyede tutacak sınırlar çizmek anlamına gelir. Mutlu insanlara baktığınızda her birinin hayatın farklı konularına, alanlarına ve duygularına dair sınırları olduğunu görebilirsiniz. Kendileri istemediği sürece kimsenin o sınırları aşmasına da izin vermezler. Sırf birilerinin hatrı için bir şeyler yapmaz, birilerine ayıp olacak düşüncesiyle istemedikleri ortamlara girmez ya da yalnızca kırmamak için kendilerini hoşlanmadıkları durumlara sokmazlar. Zaten bu alışkanlık da mutluluğu beraberinde getirir. Çünkü bu sayede o insanların etrafında da onlara ve sınırlarına saygılı, çok daha pozitif insanlar birikmeye başlar. Bir nevi kötü duygular uyandıranlar otomatik olarak elenmiş olur. Hayat, istemediğimiz şeyleri yapmak için çok kısa, yeni şeyler denemek için de yeterince uzun. Bu yüzden vaktini yalnızca istediği şeyleri yapmaya harcayanların üretkenliği de gelişir.

4. TUTKULARININ PEŞİNDEN GİDERLER

Hayat, size sunulan rutinleri gerçekleştirip görevleri yerine getirmekten mi ibaret? Bu şekilde mutluluğa ulaşmak mümkün mü? Sürekli aynı ve ezberlenmiş şeyleri yaparak hayattan keyif almanın mümkün olmadığını hemen hemen herkes farkındadır ya da o tarafa bakmamak için kafasını çeviriyordur. Oysa hemen hemen herkesin de hayatta onu delicesine mutlu eden sevdiği alışkanlıkları, hobileri ya da keyifli uğraşları vardır. Bu bazen ekstrem bir spor ya da resim yapmak olurken bazen de çiçekleri koklamak gibi basit bir şey bile olabilir. Tutkuların peşinden gitmek yaşam enerjisi kazanmak için çok önemlidir. Bu nedenle mutlu insanların daima tutkuların peşinden koştuğunu ve üretkenliklerinin de hayatın doğal akışı gibi günden güne geliştiğini görebilirsiniz.

5. NEZAKET VE İLTİFATTAN KAÇINMAZLAR

İnsanlar neden daha nazik olmak ya da birilerine iltifat etmekten kaçınır ki? Bu onları küçültür mü? Yoksa aksine daha da yüceltir mi? Mutlu, kendini geliştirmiş, hayattan zevk alan insanların ne kadar nazik olduğunu ve sürekli çevrelerindeki insanlara iltifat ettiklerini fark ederseniz formülün bir kısmının da burada saklı olduğunu görebilirsiniz. Mutluluğu ve pozitif düşünceyi etrafa saçarcasına yaymak onu çok daha gürleştirir ve artırır. Bu nedenle mutlu insanlar çevrelerindekilere 'çok güzel' ya da 'harika' demekten asla çekinmezler. Üstelik bunu içten duygularla yapar ve böyle yaptıklarını da hissettirirler. Aynı şekilde o kişiyi tanısınlar tanımasınlar, kendilerine yapılan olumlu bir davranıştan sonra 'teşekkür etmek'ten de kaçınmazlar. Çünkü karşılarındaki insanın bir gülümsemesiyle hayatlarının çok daha güzelleştiğinin farkındadırlar.