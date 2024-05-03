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    4. Mutluluğun sırrı bu besinden geçiyor! Baharda depresyon riskini azaltacak 7 besin türü

    Mutluluğun sırrı bu besinden geçiyor! Baharda depresyon riskini azaltacak 7 besin türü

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    03.05.2024 10:54
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    Baharın gelmesiyle uygulanacak dengeli bir beslenme modeli ile mutluluk hormonunun artabileceğine değinen Uzman Diyetisyen Mısra Beste Köleoğlu, “Triptofan, Omega-3 yağ asitleri, magnezyum, B3 vitamini, folik asit ve antioksidanlar açısından zengin besinlerle beslenerek mutluluk hormonlarımızın düzeylerini artırabilir ve baharın keyfini çıkarabiliriz. Ayrıca, dengeli bir beslenmeyle birlikte meditasyon ve düzenli fiziksel egzersiz de ruh halimizi olumlu etkileyebilir” dedi.

    Uzman Diyetisyen Mısra Beste Köleoğlu, mutluluk hormonunu artıran besinler hakkında açıklamada bulundu. Kış aylarında serotonin hormonunun azalabildiğine dikkat çeken Köleoğlu, “Kışın günlerin ve güneş ışığının azalması, melatonin ve serotonin gibi hormonlarımızın vücuttaki düzeylerini etkileyerek ruh halimizde değişikliklere sebep olabilmektedir. Havalar ısınmaya ve bahçenizde tomurcuklar açmaya başladığında, bu baharın geldiği anlamına gelir. Baharın gelmesiyle aktivite düzeyleri ve sosyal etkinlikler de artış gösterir. Bu duruma uyum sağlamakta zorlanan bireylerde ise stres ve kaygı gibi duygu durumları ortaya çıkabilmektedir. Bu durum herkes için geçerli olmasa da, bazı bireyler için bahar ayları zorlu geçebilir” diye konuştu.

    DENGELİ BESLENMEYLE MUTLULUK HORMONU ARTIRABİLİR

    salata sağlıklı beslenme

    Vücudumuzda nörotransmitterler olarak da bilinen 4 adet mutluluk ve coşku uyandıran hormon bulunduğunu söyleyen Köleoğlu, “Bunlar serotonin, endorfin, oksitosin ve dopamin hormonlarıdır. Dengeli bir beslenme düzeni, meditasyon ve fiziksel egzersiz ile bu hormonların vücuttaki salınımını yükselterek ruh halimizi olumlu etkileyebilir ve bahar depresyonundan kaçınabiliriz” şeklinde konuştu.

    BAHARDA DEPRESYON RİSKİNİ AZALTACAK 7 BESİN TÜRÜ

    üzgün şanssız hüzünlü

    Köleoğlu, bahar depresyonunun etkilerini azaltmak ve mutluluk hormonlarımızın düzeylerini yükseltmek için tüketebileceğimiz besinleri şöyle sıraladı:

    Triptofan içeren besinler: Triptofan, vücutta serotonin üretiminde kullanılan bir amino asittir. Triptofan açısından zengin besinler, vücuttaki serotonin hormonu seviyelerini yükseltebilir. Bunlar arasında; muz, süt ve süt ürünleri, tavuk, hindi, balık, yumurta ve fındık bulunur.

    Omega-3 yağ asitleri içeren besinler: Omega-3 yağ asitleri, beyindeki serotonin hormonu düzeylerini yükseltebilir ve depresyonla bağlantılı semptomları hafifletebilir. Somon, sardalya, ton balığı, ceviz, chia tohumu ve keten tohumu omega-3 açısından zengin besinlerdir.

    Magnezyum içeren besinler: Magnezyum, sinir sistemi fonksiyonlarını düzenler ve ruh halini dengeleyebilir. Badem, fındık, ıspanak, avokado ve koyu yeşil yapraklı sebzeler magnezyum açısından zengin besinlerdir.

    B3 vitamini (niasin) içeren besinler: B3 vitamini, serotonin sentezinde rol oynar. Yer fıstığı, tavuk, somon, ton balığı ve mısır gibi besinler B3 vitamini açısından zengindir.

    Folik asit içeren besinler: Folik asit, vücuttaki serotonin üretimini destekler. Ispanak, kuşkonmaz, brokoli, mercimek ve nohut folik asit açısından zengin besinlerdir.

    Antioksidan içeren besinler: Antioksidanlar, vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur ve genel sağlığı destekler. Çilek, böğürtlen, kırmızı lahana, kırmızı biber, ıspanak ve yeşil çay antioksidan açısından zengin besinlerdir.

    Fermente besinler: Fermente besinler, bağırsak sağlığını iyileştirerek serotonin üretimini artırabilirler. Örneğin; probiyotik içeren yoğurt, kefir, turşu, kombucha.

    AŞIRI TUZ TÜKETİMİ STRES VE ENDİŞEYİ TETİKLEYEBİLİR

    tuz

    Dengesiz ve sağlıksız bir beslenme düzeninin, mutluluk hormonlarının dengesini bozabileceğine değinen Köleoğlu, “Yüksek şekerli ve işlenmiş gıdalar, aşırı kafein içeren içecekler, alkol ve trans yağlar, kan şekerinde ani dalgalanmalara neden olabilir ve ruh halimizi olumsuz etkileyebilir. Aşırı tuz tüketimi de kan basıncını yükselterek stres ve endişeyi artırabilir. Bu nedenle, sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmek ve besinleri dengeli bir şekilde tüketmek, hem fiziksel hem de duygusal sağlığımızı korumak için önemlidir” dedi.

    SEBZE AĞIRLIKLI BESLENİLMELİ

    yeşil yapraklı sebzeler

    Sebze ağırlıklı beslenmenin önemine değinen Köleoğlu, “Bitkiler uykularından uyanırken, yaşamın daha canlı ve akıcı hale gelmesiyle birlikte, soğuk kış aylarında köklerinde depolanan hayati besinler yüzeye çıkar. Bu değerli besinlerin sofralarımızda yer alması, baharın uyanışıyla birlikte bedenimizin ve ruhumuzun canlanmasına katkıda bulunabilir” açıklamasında bulundu.

    ENGİNAR VE ÇİLEK TERCİH EDİLEBİLİR

    enginar

    Köleoğlu, ilkbaharda tüketebileceğimiz sebze ve meyveleri şu şekilde paylaştı:

    İlkbahar sebzeleri: Brokoli, havuç, ıspanak, domates, bezelye, salatalık, kuşkonmaz, enginar, taze fasulye, barbunya, semizotu, pazı, roka, marul, pancar. İlkbahar meyveleri: Muz, kiraz, çilek, üzüm, elma, çağla, erik, limon, vişne, kayısı, ahududu, ananas.”

    BAHAR AYLARINDA SAĞLIKLI BESLENMEYE DİKKAT EDİLMELİ

    sağlıklı beslenme cilt

    Bahar aylarında beslenme alışkanlıklarımızı gözden geçirerek ruh halimizi olumlu etkileyecek besinleri tüketmeye özen göstermenin önemli olduğunu belirten Köleoğlu, “Triptofan, Omega-3 yağ asitleri, magnezyum, B3 vitamini, folik asit ve antioksidanlar açısından zengin besinlerle beslenerek mutluluk hormonlarımızın düzeylerini artırabilir ve baharın keyfini çıkarabiliriz. Ayrıca, dengeli bir beslenme düzeniyle birlikte meditasyon ve düzenli fiziksel egzersiz de ruh halimizi olumlu etkileyebilir. Baharın güzelliklerinden tam anlamıyla faydalanabilmek için sağlıklı yaşam alışkanlıklarına önem vermekte fayda vardır” ifadelerini kullandı. (DHA)

    Vitrin


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