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Muz kabuklarını çöpe atmayın! Bu doğal yöntem sayesinde ayakkabı temizliği çok daha ekonomik hale geliyor

23.12.2021 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayakkabılar dış görünüşünüzün en önemli parçalarından biri. Haliyle onların her zaman temiz ve şık görünmesini istersiniz. Ayakkabılarınızı temizleyip bakımını yapmanın çok pratik, bir o kadar da doğal bir yolu var. Muz kabuğu kullanımı, ayakkabı temizliğinizi çok daha kolay hale getiriyor. Muz kabuğuyla ayakkabı temizliğinin detayları yazımızda.

Muz kabuklarını çöpe atmayın! Bu doğal yöntem sayesinde ayakkabı temizliği çok daha ekonomik hale geliyor

Ayakkabılarınızı temizlemek ve bakımını yapmak için bugüne kadar özel temizleme ürünlerine çok fazla para harcamış olabilirsiniz. Cila, sprey ya da temizleme köpüğü olmadan da ayakkabı temizliği mümkün. Acil durumlarda, ayakkabı temizleme ürününüz bittiyse ve o anda alma imkanınız yoksa sizi muz kabuğu kurtarabilir. Nasıl mı? İşte detaylar...

MUZ KABUĞU MUCİZESİ

Muzun faydalarını bilmeyen var mı? Muz, potasyum, magnezyum, lif ve vitaminler açısından oldukça zengin ve besleyici bir meyve. Muz kabukları da muzun kendisi kadar faydalı. Muzu yedikten sonra kabuğunu çöpe atmadan önce bir durup düşünün. Çünkü muz kabuğundaki potasyum ve yağlar, ayakkabılarınızın derisine bakım yaparak besliyor.

  • Parlaklığını yitirmiş ve matlaşmış ayakkabılarınızın bakımını, yalnızca birkaç adet muz kabuğu kullanarak yapabilirsiniz.

  • Muz kabuğu sürmek ayakkabılarınızın tozlardan kurtulmasını da sağlıyor.

  • Deri ayakkabıların yanı sıra beyaz spor ayakkabılardaki sararmayı gidermek için de muz kabuğu kullanabilirsiniz.

  • Beyaz tabanlı ayakkabılarınızdaki sararmalar için de muzun kabuğundan faydalanabilirsiniz.

  • Nubuk ya da süet gibi hassas yüzeylere sahip ayakkabılarda muz kabuğunun iz bırakabilme ihtimali olduğundan ötürü, bu yüzeyleri muz kabuğuyla temizlememelisiniz.

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MUZ KABUĞUYLA AYAKKABI TEMİZLİĞİ

  • Ayakkabılarınızın temizliği için birkaç muz kabuğunu kenara ayırın.

  • Muz kabuğunun içiyle ayakkabınızın tüm üst yüzeyini güzelce ovalayın ve birkaç dakika bekleyin.

  • Daha sonra muz kalıntıları gidene kadar biraz ıslattığınız yumuşak bir bez ya da kağıt havlu yardımıyla ayakkabılarınızı temizleyip parlatın.

  • Ayakkabılarınızı kurumaları için biraz bekletin. Ayakkabılarınız işlem sonunda hem parlaklık kazanıp ışıl ışıl olacak hem bakımları yapılmış olacak.

  • Kullandığınız muz kabuklarını bekletmeden çöpe atın. Farklı ayakkabılar için farklı muz kabukları kullanmanız gerekir.
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