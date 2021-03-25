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Müzede olması gereken eserleri, evinde saklarken yakalandı

25.03.2021 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’da gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, bir evde 16 adet bakır sikke ve 46 adet bakır ve bronz karışımı tarihi değere sahip obje ele geçirildi.Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesindeki bir eve operasyon gerçekleştirdi.

Müzede olması gereken eserleri, evinde saklarken yakalandı

Tekirdağ’da gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, bir evde 16 adet bakır sikke ve 46 adet bakır ve bronz karışımı tarihi değere sahip obje ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesindeki bir eve operasyon gerçekleştirdi. Malum adreste arama yapan jandarma ekipleri 16 adet bakır sikke ve 46 adet bakır ve bronz karışımı tarihi değere sahip obje ele geçirdi. Ev sahibi H.P. isimli şahıs gözaltına alındı.

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